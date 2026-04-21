男性がキュンとするキスのねだり方９パターン
男性は大なり小なり女性に対して夢を持っているもの。「付き合ったらこんな風にキスをせがまれたい！！」という願望を持つ人もいるようです。そこで今回は、スゴレン男性読者へのアンケートを参考に「男性がキュンとするキスのねだり方」をご紹介します。
【１】上目づかいで唇をつきだす。
「上目づかいは女性が一番かわいく見える角度だと思う」（２０代男性）などのご意見多数！ 女性のかわいらしい仕草に、男性はキュンとするようです。かわいらしい仕草で迫れば、わざわざおねだりしなくても男性の方からキスしてくるでしょう。
【２】恥ずかしそうに「チュウして」と言う。
「ちょっと子どもっぽい言い方にキュンとする」（１０代男性）などのラブコール多数。「キスして」と言えずに、「チュウして」と言う女性の恥じらうような態度に、グッとくる男性は多いようです。男性は女性をリードしたいと思うもの。子どもっぽい一面を見せるのもひとつの手かもしれません。
【３】自然に顔を近づけて、そっと目をつぶる。
「自然な感じが一番！ 言葉で言わないところがいい」（２０代男性）というように、さりげないおねだりに好感を持つ男性は多いようです。自分から「キスして」と言葉にする勇気のない女性は、覚えておくといいテクかもしれません。
【４】ふたりきりのとき、じっと見つめる。
「会話の途中で急に黙って見つめられたりしたら…ドキドキしちゃう」（１０代男性）というように、女性からの視線アピールは意外と男性に響くようです。ラブラブな空気にもっていくための第一歩としても、かなり有効な手段でしょう。
【５】身長差を埋めるように背伸びをして顔を近づける。
「背伸びってかわいい！ 小さいんだなって実感すると、守らなきゃって思います」（２０代男性）というように、女性の身体的な小ささ自体が武器になることもあるようです。小柄な女性がすると、特にかわいらしさが引き立つでしょう。
【６】「キスしない？」とストレートに聞く。
「ちょっと男前な態度にドキッとします（笑）」（２０代男性）という意見もあるように、サバサバした女性を好む男性に響くケースだといえそうです。年下の男性や、草食系と呼ばれるような男性に対してだと、特に効果があるかもしれません。
【７】ほろ酔いの状態で「キスしたい？」とふざける。
「自分に対して完全に気を許してるって感じ。素直に『したい』って言わないところが逆にかわいい」（２０代男性）などの声が集まりました。ストレートなおねだりが苦手な人には使えるテクかもしれません。ただし「酔った勢い？」と誤解されることもあるので、あまり何度も使わない方がいいでしょう。
【８】別れ際に「何か忘れてない？」と言って口をキスをするときの形にする。
「帰る前にしてほしかったんだな、と思ったら舞い上がりそう（笑）」（２０代男性）というように、別れ際のおねだり、という部分がポイント。鈍感な男性だと察してもらえない場合もあるので、少し長めにジッと見つめてから言うといいでしょう。
【９】袖や服の裾を引っ張って「ねぇ」と言いにくそうにする。
「服を引っ張るのって、子どもっぽくてかわいい。『キスして』って言いにくいんだな、と思ったら抱きしめたくなります」（２０代男性）など、胸キュンする男性多数！ うつむきがちに服を引っ張ると、恥じらう心情が伝わりやすいので、さらに効果的だといえるでしょう。
男性はさまざまな「キスのおねだり」を夢見ているようですね。ほかにも「こんなねだり方がウケた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
【１】上目づかいで唇をつきだす。
「上目づかいは女性が一番かわいく見える角度だと思う」（２０代男性）などのご意見多数！ 女性のかわいらしい仕草に、男性はキュンとするようです。かわいらしい仕草で迫れば、わざわざおねだりしなくても男性の方からキスしてくるでしょう。
「ちょっと子どもっぽい言い方にキュンとする」（１０代男性）などのラブコール多数。「キスして」と言えずに、「チュウして」と言う女性の恥じらうような態度に、グッとくる男性は多いようです。男性は女性をリードしたいと思うもの。子どもっぽい一面を見せるのもひとつの手かもしれません。
【３】自然に顔を近づけて、そっと目をつぶる。
「自然な感じが一番！ 言葉で言わないところがいい」（２０代男性）というように、さりげないおねだりに好感を持つ男性は多いようです。自分から「キスして」と言葉にする勇気のない女性は、覚えておくといいテクかもしれません。
【４】ふたりきりのとき、じっと見つめる。
「会話の途中で急に黙って見つめられたりしたら…ドキドキしちゃう」（１０代男性）というように、女性からの視線アピールは意外と男性に響くようです。ラブラブな空気にもっていくための第一歩としても、かなり有効な手段でしょう。
【５】身長差を埋めるように背伸びをして顔を近づける。
「背伸びってかわいい！ 小さいんだなって実感すると、守らなきゃって思います」（２０代男性）というように、女性の身体的な小ささ自体が武器になることもあるようです。小柄な女性がすると、特にかわいらしさが引き立つでしょう。
【６】「キスしない？」とストレートに聞く。
「ちょっと男前な態度にドキッとします（笑）」（２０代男性）という意見もあるように、サバサバした女性を好む男性に響くケースだといえそうです。年下の男性や、草食系と呼ばれるような男性に対してだと、特に効果があるかもしれません。
【７】ほろ酔いの状態で「キスしたい？」とふざける。
「自分に対して完全に気を許してるって感じ。素直に『したい』って言わないところが逆にかわいい」（２０代男性）などの声が集まりました。ストレートなおねだりが苦手な人には使えるテクかもしれません。ただし「酔った勢い？」と誤解されることもあるので、あまり何度も使わない方がいいでしょう。
【８】別れ際に「何か忘れてない？」と言って口をキスをするときの形にする。
「帰る前にしてほしかったんだな、と思ったら舞い上がりそう（笑）」（２０代男性）というように、別れ際のおねだり、という部分がポイント。鈍感な男性だと察してもらえない場合もあるので、少し長めにジッと見つめてから言うといいでしょう。
【９】袖や服の裾を引っ張って「ねぇ」と言いにくそうにする。
「服を引っ張るのって、子どもっぽくてかわいい。『キスして』って言いにくいんだな、と思ったら抱きしめたくなります」（２０代男性）など、胸キュンする男性多数！ うつむきがちに服を引っ張ると、恥じらう心情が伝わりやすいので、さらに効果的だといえるでしょう。
男性はさまざまな「キスのおねだり」を夢見ているようですね。ほかにも「こんなねだり方がウケた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）