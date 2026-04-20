話題沸騰！ 約20年ぶりにタッグを組んだ【ステラ マッカートニー×H&M】が5月7日から発売

【ステラ マッカートニー】と【H&M】が約20年ぶりにタッグを組んだ待望のコレクション“NINA”が、2026年5月7日（木）から発売スタート！ 昨年末に情報解禁されて以来、ついにその全貌が明らかに。H&Mプレスルームに集結した心踊るアイテムを、スタイリストの太田恵理さんがひと足早くチェックしてきました。

サスティナビリティ精神が宿るステラらしさ溢れるラインナップ

再びタッグを組んだことで話題の【ステラ マッカートニー】 と【H&M】。

2回目のコラボレーションは、互いのサスティナビリティ精神に共鳴し、リサイクル素材やオーガニックコットン、RWS基準の認証を受けたウールを優先的に採用しているのが特徴のひとつ。

ラックにかかった新作を見ながら「カジュアルなロゴデザインからドレスアップできるキラキラアイテムまで揃っていて、それらをミックスしてスタイリングするのが楽しそうですね」と太田さん。

デザインからは、【ステラ マッカートニー】ならではのアイコニックなヒット作が香るものが多数。

たとえば、シグネチャーバッグであるファラベラ・チェーンをあしらったリブ編みのマキシ丈ドレスやトップス。チェーンは、リサイクル金属を使用。

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション 左：ノースリーブトップス\16,999、右：ワンピース\24,999

アーカイブからピックアップしたチェリー柄もインパクト大。

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション マキシ丈ドレス\29,999

「どれも魅力的ですが、私はオーバーサイズのアイテムが気になります！」ということで、早速スタイリングしてもらいました。

メンズライクなセットアップをロゴ入りボディスーツでモードに

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション ジャケット\29,999、ボディスーツ\3,999、パンツ\14,999、ネックレス\9,999

パワーショルダーの力強さがきわ立つメンズライクなセットアップ。ジャケットのテーラードカラーは、高級感を演出する手縫いステッチというこだわり！

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション ジャケット\29,999、ボディスーツ\3,999、ネックレス\9,999

シンプルなセットアップに、インナーでアクセントをつけた太田さん。

「ボディスーツをあえて表に出して、モードに仕上げました」

存在感のあるチェーンネックレスを合わせると、【ステラ マッカートニー】らしさ満点に。

「ゴールドとシルバーのミックスデザインというのも使い勝手がよさそうです」

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション ジャケット\29,999、ボディスーツ\3,999、ネックレス\9,999

ロゴアイテムは、ボディスーツ以外にフーディも！

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション ボディスーツ\3,999、フーディ\7,999

グロッシーなロゴは、パッと目を引くワンポイントとして活躍してくれます。

トレンドのパジャマライクなシャツをリメイク風ジーンズでアレンジ

「トレンドのひとつであるパジャマルックにも注目しています」と話す太田さん。

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション パンツ\9,999

「セットアップで着るのも素敵ですが、私はこのストライプ柄が組み合わされたシャツを使ってコーディネートしたいと思います」

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション シャツ\9,999

オーバーサイズのシャツは、裾を結んでラフに袖をロールアップ。中にロゴTシャツを合わせ、こなれたスタイルに。

「リメイク風のデニムパンツもシャツと同じ淡いブルーを選んで、爽やかなワントーンでまとめてみました」

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション シャツ\9,999、Tシャツ\4,999、デニムパンツ\12,999、ピアス\7,999、サンダル\24,999

シャツの胸ポケットには、さりげなく【ステラ マッカートニー】のロゴ刺しゅうが。

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション シャツ\9,999、Tシャツ\4,999

デニムパンツのバックヨークは、レザーパッチの上からウエスト部分を縫いかぶせたような遊び心を感じさせるデザイン。

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション シャツ\9,999、デニムパンツ\12,999

「カジュアルな装いなので、アシンメトリーのチェーンピアスでパンチを効かせました」

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション シャツ\9,999、Tシャツ\4,999、ピアス\7,999

シャツ×デニムパンツに艶やかなアクセサリーを加えるだけで、大人モードな雰囲気が叶います。

ユニコーンTシャツはスラックスできれいめにスタイリング

ヴィンテージTシャツのようなユニコーン柄のTシャツは、1枚ではもちろんジャケットのインナーとしても存在感を発揮するアイテム。

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション Tシャツ\4,999、パンツ\16,999、手に持ったジャケット\32,999、ベルト\7,999、ブレスレット\9,999、シューズ\19,999

「ややカーブがかったストライプ柄のスラックスで、Tシャツをきれいめにスタイリングしてみました」

スラックスをよく見ると、ベルトループとタックが一体化しているユニークなデザイン。

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション Tシャツ\4,999、パンツ\16,999、ベルト\7,999、ブレスレット\9,999、シューズ\19,999

「手元おしゃれがより楽しめる春夏は、インパクトのあるチェーンブレスが映えていいですね」

ヴィンテージ風Tシャツつながりでご紹介したいのがこちら。

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション ワンピース\12,999

こなれた風合いのTシャツとスリップドレスをドッキングさせたようなワンピースは、ボトムスとのレイヤードも楽しめる1着。トレンドのレース使いで、旬度高めなスタイルが満喫できます。

まるで本コレクションのような小物は争奪戦必至

ウェア類のみならず、注目を集めそうなのが小物類。

バッグは、【ステラ マッカートニー】のコレクションのようなデザインで、どれを買おうか迷ってしまいそう！

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション 左上から時計回りに：ロゴバッグ（大）\16,999、パイソン柄バッグ\14,999、赤メッシュバッグ\12,999、赤メッシュクラッチバッグ\6,999、ロゴバッグ（小）\9,999、黒バッグ\24,999

軽やかな足元を演出するのホワイトシューズのほか、モダンなオブリークトゥのスリッポンもスタンバイ。

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション 左から：白シューズ\24,999、チェーン付きシューズ\19,999、パイソン柄シューズ\12,999、ベルト\7,999、ブレスレット\9,999、シューズ\19,999

まだまだ続くチャームブームは、大人の遊び心を満たすデザインがグッドチョイス。

【ステラ マッカートニー×H&M】コレクション 左上から：ロゴバッグ（小）\9,999、チェリーモチーフチャーム\5,499、ロゴチャーム\3,999

「マニッシュと女性らしさが融合した“NINA”コレクションは、ステラらしさを気軽に取り入れられるのが魅力。みなさんも、早めにチェックしてみてください！」

●太田恵理 Eri Ota

福田麻琴氏に師事後、2025年1月にスタイリストとして独立。WEB「BAILA」、「mi-mollet」のほか、著名人のスタイリングなどで活躍中。自身が手がけているハンドメイドブランド【EMMN】（Instagram：@emmn.official）では、モダンなスマホストラップやアクセサリーが人気。

photographer：Yumi Furuya

senior writer：Momoko MIyake