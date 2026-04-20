【VARZAR×LIONS】コラボレーションシリーズ開催♡ 可愛すぎる“限定ユニフォーム＆グッズ”をCHECK！初日は「CUTIE STREET」も来場
埼玉西武ライオンズとファッションブランド・VARZARがコラボ！7月22日（水）から、ベルーナドームで開催される5試合が「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として実施されます。おしゃれに野球観戦を楽しめるユニフォームや限定グッズが登場。さらに、開催初日にはCUTIE STREETも来場予定！このスペシャルなコラボをお見逃しなく♡
埼玉西武ライオンズとファッションブランド・VARZARがコラボ！
埼玉西武ライオンズとファッションブランド・VARZARがコラボ！
7月22日（水）〜23日（木）に、ベルーナドームで開催する北海道日本ハムファイターズ戦と、7月24日（金）〜26日（日）の福岡ソフトバンクホークス戦の5試合を、「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として開催します。
野球観戦でよりおしゃれを楽しめる「VARZAR×LIONSコラボレーションユニフォーム」が登場！そのほかにも、限定グッズが続々ラインナップ。
7月25日（土）の福岡ソフトバンクホークス戦では、一部座席を除き、来場者全員に「VARZAR×LIONSコラボレーションユニフォーム」を配布予定です。
なお、限定グッズは3月15日（日）12時より受注販売をスタート！
本シリーズを含む6月26日（金）から7月26日（日）までの観戦チケットは、4月24日（金）のファンクラブ先々行抽選より順次販売。一般販売は、5月4日（月・祝）からです。
見どころたっぷりのスペシャルコラボを要チェック♡
「VARZAR」ってどんなブランド？
VARZARは、20代の女性に人気を集める韓国・ソウル発のファッションブランド。
キャップやバケットハットなどを主力に、多くの韓国アイドルや芸能人などが愛用していることから、若い世代を中心に多くの支持を集めています。
シンプルなデザインで普段のコーディネートに取り入れやすく、野球観戦にもアクセントとしてVARZARのアイテムがぴったりであることからコラボが実現しました。
「VARZAR×LIONS コラボレーションユニフォーム」でおしゃれに野球観戦を楽しもう♡
「VARZAR×LIONS コラボレーションユニフォーム」は、ネイビーにホワイトのラケットラインが入ったシンプルなデザイン。
右袖には、キャップなどでお馴染みのVARZARロゴがあしらわれています。
ブルーデニムやスカートとも相性抜群♡ 野球観戦でよりおしゃれを楽しめるような一着です。
7月25日（土）の福岡ソフトバンクホークス戦では、一部の座席を除く来場された方全員に「VARZAR×LIONSコラボレーションユニフォーム」を配布！
ぜひゲットして、おしゃれに野球観戦を楽しんでくださいね♡
来場者配布ユニフォーム概要
対象試合：2026年7月25日（土）福岡ソフトバンクホークス戦
配布内容：VARZAR×LIONS コラボレーションユニフォーム
配布対象：当日のチケットをお持ちで来場された方全員
配布場所：ベルーナドームメインゲート、ベルーナドームオーナーズゲート
＜サイズ＞
130cm：着丈 53cm/身巾 45cm/袖丈 30cm
S：着丈 68cm/身巾 50cm/袖丈 32cm
L：着丈 76cm/身巾 61cm/袖丈 38cm
デイリー使いにもぴったり！限定グッズをCHECK♡
ユニフォーム以外にも、限定グッズが続々登場！
ロングTシャツやキャップなど、デイリー使いにもぴったりなアイテムが揃っています♡
Item VARZAR×LIONS Crop Baseball T-shirts（White/Navy）／7,200円
Item VARZAR×LIONS Track Line V-neck Long T-shirts／7,800円
Item VARZAR×LIONS Knit Cardigan／8,800円
Item VARZAR×LIONS LIONS Gothic Stud Overfit Ball Cap／5,800円
Item VARZAR×LIONS Pinstripe Mini Logo Stud Overfit Ball Cap／5,800円
Item VARZAR×LIONS Edition Leaf VZ Monogram 5-Panel Ball Cap／5,800円
限定グッズ販売概要
販売日時：3月15日（日）12:00〜、キャップ3種のみ 4/11（土）〜
販売場所：ライオンズ チームストア フラッグス
開催初日に「CUTIE STREET」が登場！
開催初日の7月22日（水）には、CUTIE STREETが登場！
セレモニアルピッチに登場するほか、試合前のミニライブでは人気曲を披露します。
「初めまして、私たちCUTIE STREETです！7月22日（水）はベルーナドームで行われる試合のセレモニアルピッチに登場します！
ミニライブもさせていただくので、遊びにきてくれるとうれしいです。初めてのセレトニアルピッチでドキドキしているのですが、、、精一杯務めさせていただきますので、球場でお待ちしています！」
CUTIE STREET 出演概要
対象試合：2026年7月22日（水）北海道日本ハムファイターズ戦
＜出演内容＞セレモニアルピッチ 17:45ごろ （場所：グラウンド）試合前ミニライブ （場所：グラウンド）
ライター Ray WEB編集部