【VARZAR×LIONS】コラボレーションシリーズ開催♡ 可愛すぎる“限定ユニフォーム＆グッズ”をCHECK！初日は「CUTIE STREET」も来場

埼玉西武ライオンズとファッションブランド・VARZARがコラボ！7月22日（水）から、ベルーナドームで開催される5試合が「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として実施されます。おしゃれに野球観戦を楽しめるユニフォームや限定グッズが登場。さらに、開催初日にはCUTIE STREETも来場予定！このスペシャルなコラボをお見逃しなく♡

埼玉西武ライオンズとファッションブランド・VARZARがコラボ！

「VARZAR」ってどんなブランド？

VARZARは、20代の女性に人気を集める韓国・ソウル発のファッションブランド。 キャップやバケットハットなどを主力に、多くの韓国アイドルや芸能人などが愛用していることから、若い世代を中心に多くの支持を集めています。 シンプルなデザインで普段のコーディネートに取り入れやすく、野球観戦にもアクセントとしてVARZARのアイテムがぴったりであることからコラボが実現しました。

「VARZAR×LIONS コラボレーションユニフォーム」でおしゃれに野球観戦を楽しもう♡

「VARZAR×LIONS コラボレーションユニフォーム」は、ネイビーにホワイトのラケットラインが入ったシンプルなデザイン。 右袖には、キャップなどでお馴染みのVARZARロゴがあしらわれています。 ブルーデニムやスカートとも相性抜群♡ 野球観戦でよりおしゃれを楽しめるような一着です。 7月25日（土）の福岡ソフトバンクホークス戦では、一部の座席を除く来場された方全員に「VARZAR×LIONSコラボレーションユニフォーム」を配布！ ぜひゲットして、おしゃれに野球観戦を楽しんでくださいね♡ 来場者配布ユニフォーム概要 対象試合：2026年7月25日（土）福岡ソフトバンクホークス戦 配布内容：VARZAR×LIONS コラボレーションユニフォーム 配布対象：当日のチケットをお持ちで来場された方全員 配布場所：ベルーナドームメインゲート、ベルーナドームオーナーズゲート ＜サイズ＞ 130cm：着丈 53cm/身巾 45cm/袖丈 30cm S：着丈 68cm/身巾 50cm/袖丈 32cm L：着丈 76cm/身巾 61cm/袖丈 38cm ※ホームレプリカユニフォームと同サイズとなります。 ※各サイズともに在庫が無くなり次第、残りのサイズのみの配布となります。 ※ビジター外野指定席（ライト）・ビジターユニバーサルデッキ（ライト）のぞく、チケット1枚にグッズひとつが配布対象。 ※チケットをお持ちでない未就学児は配布対象外となります。

デイリー使いにもぴったり！限定グッズをCHECK♡

ユニフォーム以外にも、限定グッズが続々登場！ ロングTシャツやキャップなど、デイリー使いにもぴったりなアイテムが揃っています♡ Item VARZAR×LIONS Crop Baseball T-shirts（White/Navy）／7,200円 White Navy Item VARZAR×LIONS Track Line V-neck Long T-shirts／7,800円 Item VARZAR×LIONS Knit Cardigan／8,800円 Item VARZAR×LIONS LIONS Gothic Stud Overfit Ball Cap／5,800円 Item VARZAR×LIONS Pinstripe Mini Logo Stud Overfit Ball Cap／5,800円 Item VARZAR×LIONS Edition Leaf VZ Monogram 5-Panel Ball Cap／5,800円 ※写真は全てイメージです。 限定グッズ販売概要 販売日時：3月15日（日）12:00〜、キャップ3種のみ 4/11（土）〜 販売場所：ライオンズ チームストア フラッグス 公式オンラインストア

開催初日に「CUTIE STREET」が登場！

開催初日の7月22日（水）には、CUTIE STREETが登場！ セレモニアルピッチに登場するほか、試合前のミニライブでは人気曲を披露します。 CUTIE STREET コメント 「初めまして、私たちCUTIE STREETです！7月22日（水）はベルーナドームで行われる試合のセレモニアルピッチに登場します！ ミニライブもさせていただくので、遊びにきてくれるとうれしいです。初めてのセレトニアルピッチでドキドキしているのですが、、、精一杯務めさせていただきますので、球場でお待ちしています！」 CUTIE STREET 出演概要 対象試合：2026年7月22日（水）北海道日本ハムファイターズ戦 ＜出演内容＞ セレモニアルピッチ 17:45ごろ （場所：グラウンド）試合前ミニライブ （場所：グラウンド） ※出演時間、内容は変更となる場合がございます。 公式チケットサイト セレモニアルピッチ 17:45ごろ （場所：グラウンド）試合前ミニライブ （場所：グラウンド）

ライター Ray WEB編集部