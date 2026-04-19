パステル×祇園辻利の新作プリン登場♡抹茶ラテ味の贅沢スイーツを堪能

なめらかプリンでおなじみのパステルから、日本茶専門店・祇園辻利とのコラボスイーツが登場♡2026年5月1日より発売されるのは、初の“抹茶ラテ”フレーバーを楽しめる新作プリン。抹茶のほろ苦さとミルクのコクが溶け合い、やさしい味わいに仕上がっています。期間限定だからこそ味わいたい、特別なご褒美スイーツです。

抹茶ラテ仕立ての贅沢プリン

今回のコラボでは、“抹茶ラテ”をテーマにした新しい味わいを実現。祇園辻利の香り高い抹茶と、ミルクのまろやかさが絶妙に調和し、奥行きのある味わいに。

甘さとほろ苦さのバランスが心地よく、スイーツ好きはもちろん、抹茶好きにもたまらない一品です。

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なめらか食感×上品な香り

パステルの看板商品「なめらかプリン」のとろけるような口どけはそのままに、抹茶の上品な香りがふわりと広がります。ひと口ごとに感じるなめらかさとコクが、贅沢なティータイムを演出。

初夏にぴったりな軽やかさと満足感を兼ね備えています。

商品詳細

祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン



価格：540円（税込）

販売期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

販売店舗：全国の「パステル」店舗

※一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。

※なくなり次第終了いたします。

パステル×祇園辻利で至福のひととき♡

パステルと祇園辻利のコラボプリンは、素材の魅力を最大限に引き出した期間限定スイーツ。なめらかな口どけと抹茶ラテのやさしい味わいが、日常にちょっとした特別感をプラスしてくれます。

自分へのご褒美や大切な人とのひとときに、ぜひ味わってみてください♪