25周年で今が行きどき！東京ディズニーシー“ジュビリーブルー”の絶景・限定グッズ・最新フード完全ガイド
世界で唯一、海をテーマにしたディズニーパークとして知られる東京ディズニーシー。2026年に開園25周年を迎え、現在はアニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」を開催中です。パーク全体はテーマカラー“ジュビリーブルー”に包まれ、ショー・装飾・グッズ・フードまで、この期間だけの特別仕様に。今回は「行くならここは外せない」という見どころをわかりやすく紹介します。
【ショー編】“その場にいるだけで楽しい”が成立する25周年の主役コンテンツ
まず押さえたいのは、25周年の世界観を最も体感できるショー。メディテレーニアンハーバーで開催されている「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」では、ジュビリーブルーの衣装をまとったキャラクターたちが華やかなバージに乗って登場します。
▲ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイがバージに乗って登場。さらに、陸上にも、チップとデール、ジェラトーニをはじめとしたダッフィー＆フレンズ、ピノキオ、ジミニーなどのキャラクターも登場します。みんなで25のカウントアップの手拍子をしたり、セレブレーションダンスで一緒にお祝いを盛り上げます
ポイントは“参加型”。手拍子やダンスで自然と巻き込まれる構成になっていて、ただ観るだけでは終わらない一体感が生まれます。
さらにアメリカンウォーターフロントでは、「ダンス・ザ・グローブ！」が25周年仕様にアップデート。
©Disney
世界の音楽とダンスをテーマにしたステージで、ゲストも一緒に楽しめる構成。「ミラベルと魔法だらけの家」「塔の上のラプンツェル」「ベイマックス」など人気作品のキャラクターも登場し、最後はテーマソングでフィナーレ。“ショーを観る”というより、“イベントに参加する”感覚。ここが25周年の強さです。
【デコレーション編】昼と夜で“別の場所”に見えるほど変わる演出
今回のイベントで見逃しやすいけれど、実は満足度に直結するのがパーク全体の装飾。エントランス付近のアクアスフィアやミラコスタ通りは、ジュビリーブルーで統一された華やかなデザインに。
そして本命は夜。「スパークリング・ジュビリー・ナイト」では、ホテルミラコスタの壁面に映像が投影され、音楽と光が連動する幻想的な空間に変わります。
▲アラビアンコーストの中央広場でもジュビリーブルーにライトアップされる環境演出が！
昼は爽やか、夜はドラマティック。同じ場所なのに印象がガラッと変わるため、「夜まで滞在する理由」が自然と生まれます。
【グッズ編】“自分仕様”で楽しめるのが今っぽい25周年アイテム
今回のグッズは、“買う”だけで終わらない体験型が多いのが特徴。注目はカスタマイズできる「ジュビリーバッジ」です。
▲「ジュビリーバッジ」は、バッジ、リボン、ストラップ、チャームなどを組み合わせて自分だけのジュビリーバッジを作ることができます。＜ジュビリーバッジ 各パーツ￥600〜＞
さらに「ジュビリーブルーメモリーズ」は、体験とグッズが一体化したコンテンツ。
▲「ジュビリーブルーメモリーズ」は、25周年の思い出をボトルに入れて持ち帰ることができるという、グッズと体験の一体型コンテンツ。専用ボトルを「リメンブランツェ」にて購入すると、ジュビリーブルーに包まれた特別なエリアに入ることができます。色や形が異なる”ジュビリーブルーストーン”をひとつ選んでボトルに入れて持ち帰ることができます。幻想的な空間は、フォトジェニックな記念の撮影にもピッタリ。＜ジュビリーブルーメモリーズ ￥2,000（入場料込み）※スタンバイパスの取得が必要です＞
“思い出を持ち帰る”というストーリー性があり、満足度が高い仕掛けです。
そのほか、カチューシャやぬいぐるみバッジなどの定番アイテムも25周年仕様に。
▲（左上）カチューシャ ￥2,400、（右上）ぬいぐるみバッジ ￥3,000、くっつきぬいぐるみ ￥2,500、（左下）ジュビリーブルーで彩られたパークで、25周年をお祝いするディズニーの仲間たちが描かれた、きらめきあふれるデザインのグッズ、（右下）シンプルで日常使いしやすい25周年のグッズ
カプセルトイも25周年限定デザインが登場。
▲カプセルトイ １回￥500 ※販売期間：2026年4月8日（水）〜2026年6月末ごろ、2026年9月初旬〜2026年11月中旬ごろ（販売開始予定日は予告なく変更になる場合があります）
“記念として残るもの”を選びやすいのも今回の魅力です。
【フード編】見た目と味の“ギャップ”も楽しめる限定メニュー
フードもジュビリーブルーを基調にした特別仕様。
▲（左上）ミッキーマカロン（ホワイトチョコ） ￥650、（右上）スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも） ￥900、（左下）レモネード（ブルーシロップ＆バラフライピー） ￥750、（右下）ミッキーチュロス（クッキー＆クリーム） ￥650
見た目はインパクト重視ですが、味は意外と食べやすい設計。“写真だけじゃない満足感”があるのがポイントです。
もちろんスーベニア付きメニューも充実。
▲（上）スーベニアランチケース プラス￥1,900、（左下）ポップコーン、バケット付き ￥3,500、（右下）スーベニアグッズ集合 ※スーベニアグッズは、対象のセットにプラスして付けることができます
さらに「カフェ・ボルトフィーノ」のスペシャルセットも見逃せません。
▲スペシャルセット（カフェ・ボルトフィーノ） ￥2,980 ※2026年9月14日まで
“しっかり食べる”と“楽しむ”のバランスがちょうどいい内容です。
【イベント編】大人も満足できる“もうひとつの楽しみ方”
現在開催中の「フード＆ワイン・フェスティバル」も要チェック。
▲（上）「ニューヨーク・デリ」店外の装飾、（左下）「ニューヨーク・デリ」スペシャルセット ￥1,530（※2026年9月14日まで）、（右下）「ニューヨーク・デリ」チーズケーキ、ミックスベリーソース ￥750（※2026年6月30日まで）
▲（上）「ドックサイドダイナー」ナッツとドライフルーツのクリームサンド（ロイヤルブレッド使用） ￥650（※2026年9月14日まで）、（左下）「カフェ・ポルトフィーノ」カプレーゼ ￥600（※2026年6月30日まで）、（右下）「ニューヨーク・デリ」鴨のコンフィ、アッシェ・パルマンティエ ￥700（※2026年6月30日まで）
食べ歩きやお酒を楽しめる内容で、いわゆる“テーマパークの食事”より一歩踏み込んだ体験ができます。
25周年の「スパークリング・ジュビリー」は、ただの記念イベントではなく、“パーク全体が一つの体験として設計されている”のが最大の特徴。ショーで盛り上がり、装飾で世界観に浸り、グッズで思い出を持ち帰り、フードで楽しむ。そのすべてが“ジュビリーブルー”でつながっているからこそ、満足度が高いですし、昼と夜で印象が変わるのも含めて、今しか体験できない特別な時間となるでしょう。この機会に、ぜひ足を運んでみてください。＜text：Hiromi Anzai photo：beauty news tokyo編集部 公式サイト：東京ディズニーシー「スパークリング・ジュビリー」https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/tds25th/＞