この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「アーリーステージのFCに加盟してはダメ」泥沼訴訟へ発展した鰻の成瀬の騒動から学ぶFC本部の実態

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ひとり開業チャンネルの松原氏が自身のYouTubeチャンネルで「【緊急】270店舗の「鰻の成瀬」が5,800万円で売却？14億円の負債と泥沼の差し止め訴訟の全貌」を公開した。本動画では、急速に店舗を拡大したフランチャイズ「鰻の成瀬」の株式売却騒動と、それに伴う株主間の泥沼の訴訟について、独自の視点から懸念と業界への提言を語っている。



動画の冒頭で松原氏は、急成長を遂げた「鰻の成瀬」がなぜ1億円程度の安値で売却されるのかという疑問に触れ、14億円に上るとされる負債の噂に言及した。自身が創業者の山本氏と直接会い、内情を聞いたことを明かしている。松原氏によると、山本氏が株式を売却した一方で、全体の4割を握る他の株主が「安すぎる」と反対し、地方裁判所から差し止めの決定が出ているという。しかし、買収元のAIフュージョンキャピタルは子会社化のプレスリリースを発表しており、各種メディアでも報じられる事態に対し、「これから血みどろの戦いになりそう」と、長期化する訴訟合戦への懸念を示した。



一方で松原氏は、「1億円で買えるなら僕も買いますよ」と語り、ブランド自体は依然として超優良な資産だと評価。店舗の運営体制を整えれば立て直しは十分に可能だと見解を述べた。しかし、なぜこのような事態に陥ったのかという根本的な原因について、「アーリーステージのフランチャイズに加盟してはダメなんですよ」と強く指摘した。設立から数年しか経っていないアーリーステージでは、フランチャイズ本部の体制が未成熟であり、創業者がすべての問題の矢面に立つことで精神的に追い詰められやすいという構造的な問題があると分析した。



最後に松原氏は、同社の現状について意思決定の仕組みを含めてまだ発展途上であると定義した。その上で、「鰻の成瀬応援派なので」と前置きしつつ、実際に加盟して困難に直面したオーナーがいれば話を聞きたいと呼びかけ、自身も業界の教訓として学びたいという意欲を見せて動画を締めくくった。