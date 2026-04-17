Minimalクッキー缶が待望の増産♡即完売の6種詰め合わせをチェック

発売のたびに即完売を記録し、“最短1分で完売”という驚きの実績を持つ「Minimal」のクッキー缶が、ついに期間限定で増産されます♡カカオの魅力を最大限に引き出した6種の味わいは、一度食べたら忘れられない特別な存在。職人の手仕事によるこだわりと、Bean to Bar専門店ならではの奥深い味わいが詰まった贅沢な一缶を、この機会にぜひチェックしてみてください。

即完売を続ける人気クッキー缶

「チョコレートクッキー缶（6種詰め合わせ）」は、2023年の登場以来、オンライン販売のたびに完売を繰り返してきた話題のスイーツ。

価格は6,490円（税込）、販売はオンラインストア限定で、2026年4月21日昼12時より増産分の販売がスタートします。

すべての工程を職人の手仕事で仕上げているため、大量生産が難しく、これまで供給が追いつかない状況が続いていました。

多くの再販リクエストに応え、品質を守りながら実現した今回の増産は、まさに待望のチャンスです。

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カカオを丸ごと楽しむ6種の味わい

このクッキー缶の魅力は、カカオを多彩な形で味わえる6種類のラインナップ。

ディアマンショコラ



チョコレートを限界まで練り込んだ、濃厚でコク深い一枚。

パルプジャムクッキー



カカオ果肉の爽やかな酸味が広がるフルーティな味わい。

ヘーゼルナッツクッキー



ナッツとチョコレートの香ばしさが楽しめる食感豊かな一枚。

カカオニブフロランタン



サブレとヌガー、ニブの食感が重なる贅沢な仕上がり。

クッキーサンド



ホワイトチョコレートクリームを挟んだ軽やかな甘さ。

カカオニブスナック



メレンゲの軽やかさとニブのカリッとした食感が魅力。

それぞれ異なる個性を持ちながらも、全体のバランスが計算されているため、最後まで飽きずに楽しめます♪

試作100回以上のこだわり開発

このクッキー缶は完成までに100回以上の試作・調整を重ねて誕生しました。ひとつの味が決まっても、全体のバランスに合わせて再調整を行うなど、細部まで徹底的にこだわり抜かれています。

カカオパルプやカカオニブなど、通常のクッキーではあまり使われない素材を取り入れ、“カカオを丸ごと楽しむ”というコンセプトを実現。

Bean to Barチョコレート専門店ならではの発想と技術が詰まった逸品です。

見つけたら即ゲットが正解♡

数量限定で販売される「Minimal」のクッキー缶は、今回も早期完売が予想される注目アイテム。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりの上質なスイーツです♡

職人の技とカカオの魅力が詰まった特別な一缶を、ぜひこの機会に味わってみてください。