ニューエラとリアルが初コラボ♡人気漫画の世界観を纏う限定アイテム

人気漫画『リアル』の最新巻発売を記念し、ニューエラとの初コラボレーションが実現♡作品の世界観を落とし込んだキャップやTシャツが登場し、ファンにはたまらない特別なコレクションとなっています。日常コーデに取り入れやすいデザインで、さりげなく個性を表現できるのも魅力です。

キャラクターを表現したデザイン

本コレクションでは、戸川清春・野宮朋美・高橋久信の3人にフォーカス。それぞれの個性を反映したデザインが特徴で、フロントにはキャラクターに関連するナンバーをオリジナルフォントで配置。

さらにキャップの内側には、最新巻17巻のシーンを総柄であしらい、細部までこだわりが詰まっています。

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コーデに映えるキャップ＆Tシャツ

戸川清春モデル

キャップ

価格：6,600円

Tシャツ

価格：11,000円

野宮朋美モデル

キャップ

価格：6,600円

Tシャツ

価格：6,600円

高橋久信モデル

キャップ

価格：6,600円

Tシャツ

価格：6,600円

キャップは「9THIRTY™」モデルを採用し、やわらかく快適な被り心地。価格は各6,600円。Tシャツはゆとりのあるシルエットとヴィンテージ感のある加工で、デイリー使いにもぴったりです。

バックスタイルにはそれぞれのキャラクターのイラストが施され、後ろ姿まで抜かりないデザインに仕上がっています。

限定コラボならではの特別感

本コレクションはZOZOVILLA限定で受注販売される特別アイテム。さらに『週刊ヤングジャンプ』No.20には、コラボデザインのブックカバーも付属し、作品の世界観をより楽しめます。

※ニューエラストアおよび公式オンラインストアでの取り扱いはありません。

ニューエラでリアルの世界観を楽しんで♡

ニューエラと『リアル』のコラボは、ファッションとしても楽しめる特別なラインアップ。

キャラクターの魅力を日常に取り入れられるアイテムは、ファンはもちろんトレンド感を取り入れたい方にもおすすめです。数量限定のため、気になる方は早めのチェックを♪