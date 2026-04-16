【漢字クイズ】「六甲道」はなんて読む？兵庫県にある駅の名前！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「六甲道」はなんて読む？
「六甲道」という漢字を見たことはありますか？
兵庫県にある駅名で、答えはひらがな6文字です。
いったい、「六甲道」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ろっこうみち」でした。
六甲道駅は、兵庫県神戸市に位置する駅です。
駅周辺は「神戸東部副都心」として再開発が進み、複数の大型商業施設が集まる利便性の高いエリアとなっています。
また、区役所などの公共施設や多彩なスーパーマーケットが充実していることから、灘区の実質的な中心市街地として発展しているのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『JRおでかけネット』
・『すてきな街を、見に行こう。』
ライター Ray WEB編集部