【漢字クイズ】「六甲道」はなんて読む？兵庫県にある駅の名前！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「六甲道」はなんて読む？

「六甲道」という漢字を見たことはありますか？

兵庫県にある駅名で、答えはひらがな6文字です。

いったい、「六甲道」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ろっこうみち」でした。

六甲道駅は、兵庫県神戸市に位置する駅です。

駅周辺は「神戸東部副都心」として再開発が進み、複数の大型商業施設が集まる利便性の高いエリアとなっています。

また、区役所などの公共施設や多彩なスーパーマーケットが充実していることから、灘区の実質的な中心市街地として発展しているのだそうですよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『JRおでかけネット』
・『すてきな街を、見に行こう。』

ライター Ray WEB編集部