「読めるけど書けない…」40代以降に増える“漢字が出てこない”現象の正体
読めばわかるのに、いざ書こうとすると漢字が出てこない。スマートフォンでは変換できるのに、自分の手では書けないといった経験はありませんか？40代以降に感じやすいこの変化は、記憶力の低下というよりも“使い方の変化”が影響していることがほとんど。その仕組みを知ることで、必要以上に不安を感じずに整えることができます。
記憶を再現する力が鈍ってる
漢字が書けないと、「記憶力が落ちたのでは」と感じがち。しかし実際には、記憶そのものが消えているわけではありません。
“思い出す力”が弱まる生活習慣
漢字が出てこない状態は、日々の習慣とも深く関係しています。スマートフォンやパソコンに頼ることで、自分で思い出す機会が減り、記憶を引き出す力が使われにくくなっているのです。また、情報を流し見する時間が増えることで、記憶として定着しにくくなる傾向もあります。
さらに、脳疲労や睡眠不足が重なると、思い出すプロセスそのものがスムーズに働かなくなるもの。こうした積み重ねが、“書けない”感覚につながります。
“手を使って思い出す”習慣がカギ
この状態を整えるために重要なのは、記憶を無理に増やすことではなく、“取り出す力”を使うこと。例えば、簡単なメモをあえて手書きにするだけでも、脳は思い出す作業を繰り返すようになります。また、すぐに変換に頼らず、一度考えてから答えを見る習慣も効果的です。
「漢字が出てこない」と感じるのは、能力が落ちたからではありません。使い方が変わっているだけです。だからこそ必要なのは、無理に覚え直すことではなく、使う機会を増やすこと。日常の中で少し意識を変えるだけで、感覚は自然と戻ってきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は記憶・認知機能・生活習慣に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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