安全機能を強化しユーザーをサポート

日産は同社の人気コンパクトカーである「ノート」「ノートオーラ」「ノートオーラ NISMO」の一部仕様を変更して2025年8月28日に発売しています。

これと同時に、新たなカスタムカーとして「AUTECH LINE（オーテックライン）」も設定されましたが、最新のノートシリーズはどのような進化を遂げたのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが人気の「コンパクトカー」です！ 画像で見る（30枚以上）

ノートは2005年1月に初代モデルが「軽快な走りと使いやすい装備」をコンセプトにデビューしました。当時、日産のコンパクトカーには「ティーダ」や「マーチ」といった個性的なモデルも存在しましたが、後にノートへと統合されています。

2012年に登場した2代目では、モデルライフの途中でシリーズハイブリッドシステム「e-POWER」搭載車が追加され、人気を博しました。

そして2020年に発売された現行の3代目はe-POWER専用車種となり、パワフルかつスムーズな加速性能で扱いやすいだけでなく、WLTCモードで28.4km／Lという優れた燃費性能も両立しています。

スタンダードなノートのボディサイズは全長4045mm×全幅1695mm×全高1520mm、ホイールベースは2580mmで、5ナンバーサイズに収まる運転しやすい寸法です。

パワートレインには1.2リッター直列3気筒エンジンとモーターを組み合わせたe-POWERを搭載し、駆動方式は2WDと4WDから選択できます。現行モデルは幅広いラインナップが用意されている点も特徴で、ボディを3ナンバーサイズに拡大した上級モデルのノートオーラや、フォーミュラEから着想を得た仕様を持つノートオーラ NISMOなどが設定されています。

2025年8月に行われた一部仕様変更は、ノート、ノートオーラ、ノートオーラ NISMOの3車種が対象です。変更点は大きく2つあり、1つ目は安全装備の機能向上です。走行中に周囲の車両や自転車、歩行者を検知する「インテリジェントエマージェンシーブレーキ」の左右検知範囲を広げ、最新の法規に適合させました。

2つ目は、後部座席に子どもや荷物を置き忘れるのを防ぐための「後席リマインダー」が、全グレードに標準で装備されたことです。

さらに、一部改良と同時に日産モータースポーツ&カスタマイズが手がけるオーテックラインが新たに追加されました。エクステリアには専用デザインの16インチアルミホイールやダークメタルグリルが装着されます。インテリアでは、先に「エクストレイル」で採用され好評を得た、ナッパレザーに匹敵する質感を持つ次世代シート素材「TailorFit（テーラーフィット）」が採用され、室内の質感を一層高めています。

なお、この仕様変更は、ノートおよびノートオーラの「オーテックシリーズ」と「助手席回転シート」仕様車にも適用されます。

価格（消費税込）は、ノートが232万8700円から261万4700円、ノートオーラが282万1500円から319万8800円、ノートオーラ NISMOが312万5100円から353万1000円、そして新設定のノート オーテックラインは243万8700円から272万4700円です。

日産のラインナップの中でも特に人気が高いノートは、多彩な派生車種やカスタムカーの存在も大きな魅力です。今回の仕様変更で安全機能がさらに強化されたことにより、ユーザーは一層の安心感を持ってドライビングを楽しむことができるでしょう。