目移りしちゃうーーッ♡【ファミマ】和も洋も大充実！！「新作スイーツ」

ティータイムやおやつ、食後のデザートを探すなら【ファミリーマート】のスイーツコーナーをチェックしてみて。3月下旬に発売された「新作スイーツ」には、次から次へ目移りするほど魅力的なスイーツが勢揃いしていて、どれを選んでも当たりかも。そこで今回は、和も洋も充実の新商品を紹介します。

ゴロゴロのココアクッキーが嬉しい

@oyatsu_panponさんが「クッキーのほろ苦さとミルク感のバランスもよく、完成度高かった」と絶賛するのは、3月31日発売の「クッキー & クリームタルト」。タルト生地にバニラホイップクリームを重ね、その上にココアビスケットとチョコチップをゴロゴロとトッピングしています。クッキークリームならではの、バニラの甘さ、ココアのほろ苦さが絶妙なバランスで味わえそう。

ご褒美スイーツに選びたい

頑張った日のご褒美スイーツに選ぶなら、1粒でも満足度が高い「生チョコトリュフ」がおすすめ。ホイップクリームを生チョコで包んだトリュフは、ねっとり感のある生チョコとホイップクリームが溶け合い、濃厚でミルキーな味わいとなって口いっぱいに広がりそうです。濃厚なチョコレートが食べたいときにぜひ選びたい一品。

和と洋を味わう抹茶 × クリーム

和菓子らしい、上品な見た目が美しい「抹茶クリーム大福」。宇治抹茶を使った餡・ホイップクリームを餅生地で包んだ、シンプルなスイーツとなっています。抹茶餡とクリームを組み合わせた、和洋折衷のスイーツには、あえて日本茶を合わせて味わうと趣がありそうです。

苺一粒をまるまる使った贅沢大福

「生いちご大福 あずきホイップ」は、餅生地であずきホイップと苺一粒を包んだ贅沢感のある大福。公式サイトには掲載されておらず、店舗で見つけた人しか味わえない新商品です。@pan.oyatsuさんは「苺のキュンとした甘酸っぱさとあずきの優しい甘みが調和してて美味」とコメントしており、満足度が高かったよう。

和も洋も充実の【ファミリーマート】の「新作スイーツ」。どれもクオリティが高いため、どれか1つを選ぼうとするときっと悩んでしまうはず。しばらくはご褒美スイーツ多めで、自分を甘やかすのもいいかも。

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※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@masaki_19740913様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる