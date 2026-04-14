"白髪ぼかしもできるって最高♡【40・50代】が即マネしたい「大人の洗練ボブ」

白髪が気になり始めたとき、隠すのではなくデザインとして活かす選択肢を持っておくと、ヘアスタイルの幅がぐっと広がります。ハイライトやレイヤーを効果的に取り入れることで、伸びてきた根元が自然になじむメリットも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪を味方につける洗練されたボブをご紹介します。

ラフな質感が魅力のハイライトボブ

柔らかなグレージュカラーをベースに、ハイライトを忍ばせた外ハネボブです。頭頂部の気になる白髪も、ハイライトのデザインによって自然にカモフラージュ。カジュアルでラフな質感が今っぽく、白髪をカバーしながらもオシャレなニュアンスを楽しみたい人にフィットするスタイルです。

ウルフボブは動きとカラーで白髪をなじませる

アッシュ系の暗髪をほどよくくすませて、白髪をふんわりとなじませたウルフボブ。レイヤーカットで顔まわりと表面にたっぷりと動きをつけることで、ひし形の美しいシルエットを作り出しています。白髪をうまくぼかしつつ、カラーもスタイルも楽しみたい人におすすめのデザインと言えるでしょう。

立体感が際立つ、上品なグレージュボブ

王道シルエットが映える、まとまりの良いボブスタイルです。グレージュのベースにハイライトを入れることで縦のラインに立体感が生まれ、艶と毛流れが際立っています。毛先を内側にまとめるカットとカラーの相乗効果が、いつものボブスタイルをより洗練された雰囲気へとアップデートしてくれそうです。

品よく明るい、オリーブグレージュボブ

オリーブグレージュのベースへ繊細なハイライトを施したボブスタイルです。ベースにはプツっとしたライン感を残しながら、顔まわりだけをくびれさせることで、派手すぎない今っぽさを演出。暗く見せたくないけれど派手さも抑えた、透明感のある仕上がりを実現しました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@yuuna__iwama様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里