自分が必死に育児している頃、旦那さんが嘘をついてキャバクラで遊んでいたら許せませんよね……。今回は、そんな旦那さんに復讐した奥さんのエピソードをご紹介します。

こんなにたくさんすごいね！

「0歳と2歳の子どもを育てていた頃。夫は残業だと言ってなかなか帰って来てくれず、一人で必死に子育てしていました。毎日フラフラで、自分はまともに髪も洗えない状況。

そんなある日、子どもたちが夫の鞄を漁っていて。止めに行ったらキャバ嬢の名刺が何枚も出てきました……。残業だって嘘をついて、夫はキャバクラに行っていたんです。育児を私に押し付けて。

どうしようもなく腹が立ったので、キャバ嬢の名刺で遊んでいる子どもたちの写真を、義両親やうちの両親も見ている写真共有アプリにアップしました。『キラキラして可愛い名刺』『パパの鞄から出てきたよ』『こんなにたくさんすごいね！』とコメントも入れてやりました（笑）。それを見た夫から鬼電がかかってきたけど無視。アプリの管理者じゃない夫は削除もできず、相当焦っていたのでしょう。

写真を見た義両親からは謝罪の電話がありました。夫のことも叱ってくれたみたい。ちなみに、正月に私の実家に帰省したとき、夫は私の父と兄に相当叱られてへこんでいました。ざまーみろ」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2026年2月）

▽ まだ小さい子どもを2人も抱えてワンオペなんて、奥さんは本当に大変だったはず。必死に育児している頃、旦那さんはキャバクラ通いしていたなんて。家族全員に暴露されても文句は言えません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。