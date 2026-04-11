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「いつ切り替えるのが正解？」意外と知らない離乳食の進め方。月齢ではなく“赤ちゃんの口の動き”で判断するサインとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が「赤ちゃんの口の動きで分かる離乳食切り替えのサイン」と題した動画を公開した。「お口と姿勢の専門家」であるまい先生が、離乳食の初期から完了期までの切り替えタイミングについて、月齢ではなく赤ちゃんの「口の動き」で判断する重要性を解説している。



まい先生はまず、離乳食の段階を月齢で進めるのではなく「口で判断して」と強調する。口を閉じる動きができていないと、将来的な飲み込みの癖や誤嚥のリスク、咀嚼や呼吸にまで影響を及ぼすという。「初期」の段階では、スプーンなどを口に入れた際に上唇と下唇が引っ付くように口を閉じ、そのままゴックンと飲めるかが重要だと語る。続く「中期」では、ペースト状のものを入れた際に口を開けたままにするのはNGであり、口を閉じてややモグモグする動きができているかを確認する。口が開いてしまう場合は、ペーストの硬さをドロドロやピチャピチャに変えるなどして、口を閉じるトレーニングを促すようアドバイスした。



「後期」への切り替えは、歯が生えているかどうかが目安となる。上下3～4本が生え揃ってきたら、前歯を使った「かじり取り」の練習を始める。厚揚げのように、前歯で噛み切りやすく口の中でホロホロと崩れる食材が適しているという。「完了期」のステップでは、市販の「1才チーズ」などを活用し、自分で前歯を使ってこそげ取るように食べさせることで、かじり取る力をさらに強くしていく手法を紹介した。舌で食材をすり潰し、口角を開けずに左右にモグモグできるようになれば、完了食への移行のサインとなる。



まい先生は、保育園などで周りの進度と比べて焦る保護者が多いことに触れつつも、「とにかくこの時期だけは忍耐強く、焦らずにやってほしい」と語る。月齢にとらわれず、子どもの発達に合わせたペースでじっくりと口の機能を育むことが、将来の好き嫌いをなくし、「良い子にペロッと食べる子」に成長するための確実な近道であると結論付けた。