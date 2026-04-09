『ポケモン』×グランド ハイアット 東京がコラボ！ 30匹のピカチュウと過ごすスイートなど展開
東京・六本木にある“グランド ハイアット 東京”は、6月20日（土）〜8月26日（水）の期間、世界で愛される『ポケットモンスター』誕生30周年を記念した宿泊プラン「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を提供する。
【写真】トートバッグやぬいぐるみ付き！ 豪華なアメニティグッズも
■1日1室限定のスイートプランが登場
今回実施される「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」は、ポケモンたちが集まった緑豊かな客室で贅沢なホテルステイが楽しめる期間限定の宿泊プラン。
1日1室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー スイートステイ」は、冒険をテーマに、くさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプをイメージして客室がデコレーションされており、風船で冒険に出るピカチュウを含む合計30匹のピカチュウをはじめ、『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンたちの装飾やアートも満喫可能だ。
また、スイートルーム宿泊者にはディナーと朝食を部屋に届けるサービスも用意。ポケモンたちに囲まれた空間で、ピカチュウをテーマに“オールイエロー”で仕上げるディナー「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」や、ピカチュウの焼き印をあしらったパンケーキ付き朝食「アメリカンブレックファスト」が味わえる。
さらに、1日8室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー ステイ」が登場。風船で冒険に出るピカチュウや『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンたちの装飾とアートが楽しめるほか、朝食はピカチュウの焼き印を押した「そらとぶピカチュウのパンケーキ」付き朝食ビュッフェが堪能できる。
いずれのプランも、コラボを記念して製作されたオリジナルアメニティグッズ付き。なお、スイートプランとスタンダードプランで配布される内容が異なっており、「パスポートケース」と「帽子」、「トートバッグ」は共通して提供される。
【写真】トートバッグやぬいぐるみ付き！ 豪華なアメニティグッズも
■1日1室限定のスイートプランが登場
今回実施される「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」は、ポケモンたちが集まった緑豊かな客室で贅沢なホテルステイが楽しめる期間限定の宿泊プラン。
また、スイートルーム宿泊者にはディナーと朝食を部屋に届けるサービスも用意。ポケモンたちに囲まれた空間で、ピカチュウをテーマに“オールイエロー”で仕上げるディナー「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」や、ピカチュウの焼き印をあしらったパンケーキ付き朝食「アメリカンブレックファスト」が味わえる。
さらに、1日8室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー ステイ」が登場。風船で冒険に出るピカチュウや『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンたちの装飾とアートが楽しめるほか、朝食はピカチュウの焼き印を押した「そらとぶピカチュウのパンケーキ」付き朝食ビュッフェが堪能できる。
いずれのプランも、コラボを記念して製作されたオリジナルアメニティグッズ付き。なお、スイートプランとスタンダードプランで配布される内容が異なっており、「パスポートケース」と「帽子」、「トートバッグ」は共通して提供される。