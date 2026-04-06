この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

パクくん、交際3日目で彼女の家族と対面！？緊張の席で父が放った一言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本人と付き合って3日目、ご両親と面談しました」と題した動画を公開。韓国人留学生のパクくんが、交際わずか3日目で彼女の家族全員と食事をすることになったという、冷や汗ものの体験談と意外な結末を語った。



動画は、交際3日目の浮かれた気分が一変した瞬間の回想から始まる。次のデートプランを妄想していたパクくんの元に、彼女から「明日、うちの家族とご飯食べるんだけど来ない？」というLINEが届いたのだという。本来は半年や1年後に行うべき重大イベントが3日目で発生したことに、パクくんは「時空が歪んでいるレベル」と動揺。しかし、福岡から帰省する兄に合わせた食事会だと知り、「どうせいつか会うなら早く会って損はない」「僕のこれまでの人生に勝負すればいい」と、逃げずに参加する覚悟を決めた。



「就活面接より緊張していた」と語る当日は、和菓子屋で手土産を購入し、指定された韓国料理店へ。そこには彼女と両親、そして兄が待っていた。席に着いたパクくんは、手汗でスマホが滑りそうになりながらも、「ハキハキと喋ること」「質問には正確に答えること」を意識して対話に臨んだという。



実際の食事会は、彼が恐れていたような「娘とどうするつもり？」といった追及の場ではなく、終始穏やかなものだった。母親から福岡での生活について聞かれた際、パクくんが「都会ながら海も山もあって最高でした。第二の故郷です」と答えると、母親は「素敵な考え方だね」と感心。2時間が経過する頃には全員で笑い合う雰囲気になり、無口だった父親も帰り際に、彼女を通じて「パクくん、いいじゃん」とお墨付きをくれたという。



後日、彼女の母親からも「パクくん落ち着いていてすごく好印象だった」「大切にされた感じがして安心した」というLINEが届き、面談は大成功に終わった。文化の違いや交際期間の短さを乗り越え、誠実な人柄で家族の信頼を勝ち取ったパクくん。動画の最後では、その1週間後に今度は彼女がパクくんの両親に会いに行くことになったという急展開も明かされ、視聴者を驚かせた。