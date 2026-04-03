山下美月＆蒔田彩珠「キングダム 魂の決戦」出演決定 吉沢亮演じる国王・嬴政と関わる宮女に
【モデルプレス＝2026/04/03】女優の山下美月と蒔田彩珠が、映画「キングダム 魂の決戦」（7月17日公開）に出演することが決定した。
【写真】映画「キングダム」迫力満点の最新作特報映像
秦国、絶体絶命の危機の中、吉沢亮演じる国王・嬴政（えいせい）を支えるのは、蒔田演じる宮女・向（こう）。国王に仕える宮女・陽（よう）役には山下が決定した。蒔田が演じる向は、おとなしく臆病ながらも嬴政をひたむきに慕う純粋な女性であり、王宮において重要な役割を担う人物。山下が演じる陽は、明るく行動力にあふれ、向を支える友人だ。都・咸陽で“慶事”が訪れようとする中、合従軍の侵攻により秦国は未曾有の危機に直面。国家存亡を懸けた戦いが幕を開ける。3月26日に秦軍、3月31日に合従軍のキャストが解禁され、総勢19人の新キャストが集結。シリーズ史上最大規模の総力戦が描かれる。
最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」を描写。秦（しん）国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい））が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで、国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
前作に続き、主人公・信（山崎賢人※「崎」は正式には「たつさき」）、秦国王・嬴政（吉沢亮）、河了貂（橋本環奈）、麃公（豊川悦司）ら豪華キャストが続投。さらに騰（要潤）、蒙武（平山祐介）、昌平君（玉木宏）、昌文君（郄嶋政宏）らも登場し、佐藤信介が引き続き監督を務める。また、蒙恬（志尊淳）と王賁（神尾楓珠）が新たに登場し、桓騎（坂口憲二）らとともに秦軍の全戦力が集結。一方、李牧（小栗旬）率いる合従軍には、春申君（斎藤工）をはじめ、万極（山田裕貴）、汗明（勝矢）、媧燐（三吉彩花）、慶舎（中村蒼）、呉鳳明（田中圭）、成恢（渋谷謙人）、オルド（宍戸開）ら各国の将軍が参戦し、圧倒的戦力で秦を追い込む。（modelpress編集部）
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◆山下美月＆蒔田彩珠「キングダム 魂の決戦」出演決定
秦国、絶体絶命の危機の中、吉沢亮演じる国王・嬴政（えいせい）を支えるのは、蒔田演じる宮女・向（こう）。国王に仕える宮女・陽（よう）役には山下が決定した。蒔田が演じる向は、おとなしく臆病ながらも嬴政をひたむきに慕う純粋な女性であり、王宮において重要な役割を担う人物。山下が演じる陽は、明るく行動力にあふれ、向を支える友人だ。都・咸陽で“慶事”が訪れようとする中、合従軍の侵攻により秦国は未曾有の危機に直面。国家存亡を懸けた戦いが幕を開ける。3月26日に秦軍、3月31日に合従軍のキャストが解禁され、総勢19人の新キャストが集結。シリーズ史上最大規模の総力戦が描かれる。
◆「キングダム 魂の決戦」小栗旬＆山田裕貴ら豪華キャスト集結
最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」を描写。秦（しん）国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい））が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで、国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
前作に続き、主人公・信（山崎賢人※「崎」は正式には「たつさき」）、秦国王・嬴政（吉沢亮）、河了貂（橋本環奈）、麃公（豊川悦司）ら豪華キャストが続投。さらに騰（要潤）、蒙武（平山祐介）、昌平君（玉木宏）、昌文君（郄嶋政宏）らも登場し、佐藤信介が引き続き監督を務める。また、蒙恬（志尊淳）と王賁（神尾楓珠）が新たに登場し、桓騎（坂口憲二）らとともに秦軍の全戦力が集結。一方、李牧（小栗旬）率いる合従軍には、春申君（斎藤工）をはじめ、万極（山田裕貴）、汗明（勝矢）、媧燐（三吉彩花）、慶舎（中村蒼）、呉鳳明（田中圭）、成恢（渋谷謙人）、オルド（宍戸開）ら各国の将軍が参戦し、圧倒的戦力で秦を追い込む。（modelpress編集部）
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