お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が30日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。絡みたくない芸能人を明かした。

今回は、クイズ形式で津田を深掘りする企画を実施。「正直絡みたくない芸能人は？」というお題で、ガクテンソクよじょうは「大物MC」と予想した。ある番組に津田軍団で出演した時のこと。その大物MCは、津田軍団を一切イジらないというノリを30分続けたという。その後、津田は「あんなにMCへたくそやったっけ？」「今後どうしようか考えてる」とこぼしていたと暴露した。

こについて津田は「それは文句じゃない。（津田自身が）うまいことできなかったので、その人のせいにするってノリにした」と釈明。大物MCの正体を発表する流れになり、よじょうは「東野さん」と明かした。津田は「マジでノリで言うただけ。めちゃくちゃお世話になってるし。一切そんなのない」と強調した。

そんな津田は、絡みたくない芸能人として「キングコングとかね。梶原（雄太）とか一瞬もめてたりしてた」と告白。見下してくるのが気に食わないといい、「芸人さんやないしもう」とYouTuberとしても活躍する梶原をイジッて笑わせた。