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意外と知らない？「話が長い」と言われる人の根本原因。「言葉だけでどうにかしようとしない」説明の極意とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話し方コーチの萩原たく氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【説明が苦手な人は必ず見て！】一発で伝わる説明力の極意と身に付け方」と題した動画を公開した。「話が長い」「何が言いたいかわからない」といった悩みを抱える人に向け、一発で伝わる説明力は「構成」「聴覚」「視覚」という3つのアプローチで決まると提唱し、その具体的な方法を解説している。



萩原氏は、分かりやすい説明とは単に流暢に話すことではなく、「相手の記憶に残る説明をすること」だと定義する。その上で、多くの人が陥りがちな「言葉だけでどうにかしようとしない」ことが重要だと指摘。伝わる説明力は「構成(SDS法)」「聴覚(緩急と間)」「視覚(ジェスチャー)」という“三方よし”のアプローチで身に付くと説いた。



1つ目の「構成」では、まず結論や全体像(Summary)を伝え、次に詳細(Detail)を述べ、最後に要約(Summary)で締めくくる「SDS法」を推奨。特に、詳細部分を3つのポイントに絞る「1:3:1型」は、聞き手が理解しやすく記憶にも残りやすいため効果的だという。理由として、古来より「3」という数字はバランスが良く、論理立てに適した数字だからだと説明した。



2つ目の「聴覚」では、話し方に「緩急」と「間」を取り入れることを挙げる。単調な話し方は聞き手の注意力を低下させるが、あえて不規則な変化を加えることで、聞き手の注意を引きつけられるという。全体的にはややハイテンポで話しつつ、重要な部分は「ゆっくり・ハッキリ・強めに」発話し、部分的に1～3秒の「間」を置くことで言葉に重みが生まれ、相手の理解を促す効果が期待できる。



3つ目の「視覚」では、ジェスチャーの重要性を強調。第一印象は視覚情報が55%を占めるという「メラビアンの法則」に触れ、言葉だけでなく身振り手振りも使って表現することで、相手の頭の中のイメージをより具体化できると語る。具体的な手法として、指で数字を示す「ナンバリング」や、何かを描いたり視線を誘導したりする「イラストレーター」、話しながら手を開閉する「オープンクローズ」などを紹介した。



これらの「構成」「聴覚」「視覚」の3つの要素を意識し、練習を重ねることが説明下手を克服する最短ルートとなる。このアプローチを実践することで、説明への苦手意識を克服し、周囲から「分かりやすい」と評価されるようになるかもしれない。