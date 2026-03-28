歌手で俳優の赤西仁が２８日、日本テレビのバラエティー番組「メシドラＳＰ」に出演した。

赤西はＭＣの兼近大樹、満島真之介と埼玉県戸田市をドライブ。途中でＮＢＡ式最新バスケトレーニングを体験できる「ＳＨＯＯＴ ３６０ ＳＡＩＴＡＭＡ」を訪問した。

ロケではバスケ経験者の満島が大活躍。車に戻った赤西は「こんなにゲストが不利なスポーツで対決する番組ある？」と疑問を呈した。さらに満島がロング３Ｐシュートを決めた場面を振り返り、「あれはモテるよ。いいな〜。彼女欲しいな」とつぶやいた。

その後も恋愛トークで盛り上がり、好きな女の子と話す時に「緊張するか？」と尋ねられると、赤西は「みんなあるよ。それは一生つきまとうもの」と答えた。兼近は「僕は好きとか嫌いじゃなくて、女の人ってだけで（緊張する）。女性ってだけでうっすら好き」と告白し笑いを誘った。

さらに兼近が「男の人ってうっすら女の人が好き。女の人ってうっすら男の人のこと嫌いなんですよ。これ俺の持論」と語ると、赤西は「そんなことあるの？ すげーショック。人生これからなのに」と落胆していた。