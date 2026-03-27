元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（43）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏（61）と共に近況を報告した。

丸山は「それよりも、本並さんが事故ったんだよね。初めて言う」と本並氏が事故に遭ったと報告。駐車場での高齢者ドライバーによるアクセルとブレーキの踏み間違い事故で、本並氏の車に突っ込んできたと説明した。

動画では運転席側が激しく破損した愛車の写真も公開。「ボコボコに、ボコボコ？。バリンバリンになってて」。本並氏は「出ようかなと思って、顔上げた瞬間に横っつらからフルスピードでバックで入って来て」と降車しようとしたタイミングでの事故だったと回顧し、事故直後の現場の写真も公開。丸山が「降りてたら挟まれて死んでたって言われたんでしょ？」と促すと本並氏は「ここには居なかったです」と応じた。

幸い本並氏にケガはなく、丸山は「ほんとに何もなくてよかったよね」と安ど。車3台程を巻き込んだ事故だったことも明かし、本並氏は「車が硬かったからよかった」とポツリ。丸山は「軽自動車だったら絶対死んでましたねって言われてたもんね」と改めて物凄い衝撃を受けたことを明かした。