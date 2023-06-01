ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１９１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間12:07）（日本時間01:07）
ダウ平均 46237.70（-191.79 -0.41%）
ナスダック 21689.02（-240.81 -1.10%）
CME日経平均先物 52840（大証終比：-380 -0.72%）
欧州株式26日GMT16:07
英FT100 9983.99（-122.85 -1.22%）
独DAX 22683.25（-273.83 -1.19%）
仏CAC40 7807.17（-39.38 -0.50%）
米国債利回り
2年債 3.939（+0.053）
10年債 4.384（+0.052）
30年債 4.933（+0.032）
期待インフレ率 2.347（+0.035）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.056（+0.098）
英 国 4.956（+0.117）
カナダ 3.527（+0.041）
豪 州 5.011（+0.055）
日 本 2.273（+0.021）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.64（+4.32 +4.78%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4464.20（-121.30 -2.65%）
ビットコイン（ドル）
68995.38（-1987.41 -2.80%）
（円建・参考値）
1101万5112円（-317290 -2.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46237.70（-191.79 -0.41%）
ナスダック 21689.02（-240.81 -1.10%）
CME日経平均先物 52840（大証終比：-380 -0.72%）
欧州株式26日GMT16:07
英FT100 9983.99（-122.85 -1.22%）
独DAX 22683.25（-273.83 -1.19%）
仏CAC40 7807.17（-39.38 -0.50%）
米国債利回り
2年債 3.939（+0.053）
10年債 4.384（+0.052）
30年債 4.933（+0.032）
期待インフレ率 2.347（+0.035）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.056（+0.098）
英 国 4.956（+0.117）
カナダ 3.527（+0.041）
豪 州 5.011（+0.055）
日 本 2.273（+0.021）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.64（+4.32 +4.78%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4464.20（-121.30 -2.65%）
ビットコイン（ドル）
68995.38（-1987.41 -2.80%）
（円建・参考値）
1101万5112円（-317290 -2.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ