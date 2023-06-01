NY株式26日（NY時間12:07）（日本時間01:07）
ダウ平均　　　46237.70（-191.79　-0.41%）
ナスダック　　　21689.02（-240.81　-1.10%）
CME日経平均先物　52840（大証終比：-380　-0.72%）

欧州株式26日GMT16:07
英FT100　 9983.99（-122.85　-1.22%）
独DAX　 22683.25（-273.83　-1.19%）
仏CAC40　 7807.17（-39.38　-0.50%）

米国債利回り
2年債　 　3.939（+0.053）
10年債　 　4.384（+0.052）
30年債　 　4.933（+0.032）
期待インフレ率　 　2.347（+0.035）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.056（+0.098）
英　国　　4.956（+0.117）
カナダ　　3.527（+0.041）
豪　州　　5.011（+0.055）
日　本　　2.273（+0.021）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.64（+4.32　+4.78%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4464.20（-121.30　-2.65%）

ビットコイン（ドル）
68995.38（-1987.41　-2.80%）
（円建・参考値）
1101万5112円（-317290　-2.80%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ