Ado、『今日好き』新シリーズ主題歌担当 「青春への憧れを込めた」新曲「春に舞う」起用
歌い手・Adoの新曲「春に舞う」が、4月6日午後9時よりABEMAにて放送がスタートするオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）新シリーズの主題歌に決定。主題歌と挿入歌を担当し、『今日好き』とAdoの年間タイアップとなる。
【動画】Ado、17歳で録音した「くちばしにチェリー」カバー音源
「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲。「花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた」という瑞々しい一節や「知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見えた ほろりほろりほろり 溢れる前に ちゃんと伝えなきゃ」と、募る想いを抑えきれなくなる心の変化を鮮明に描いており、切なさと高揚感が同居するアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添える。きょう26日よりTikTokなどのSNSにて音源の一部を聴くことができる。
『今日好き』は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。昨年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど、大きな話題を呼んでいる。
ティーンを中心に、毎シリーズ多くの共感と胸キュンを呼んでいる『今日好き』。4月6日より放送が開始される最新シリーズでは、どんな恋模様が繰り広げられるのか注目だ。
■Ado コメント
この度わたくしAdoが2026年4月からの『今日、好きになりました。』の主題歌、そして挿入歌を担当させていただくことになりました。
『今日好き』を観ていると共感できる部分もあったり、私が経験できなかった青春がたくさん詰まっているので、本当にいいなぁ、素敵だなと番組を観ていて温かい気持ちになります。
そんな青春への憧れを込めて今回全力で歌わせていただきました。
番組とともに主題歌、挿入歌にも注目してくださると嬉しいです。
【動画】Ado、17歳で録音した「くちばしにチェリー」カバー音源
「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲。「花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた」という瑞々しい一節や「知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見えた ほろりほろりほろり 溢れる前に ちゃんと伝えなきゃ」と、募る想いを抑えきれなくなる心の変化を鮮明に描いており、切なさと高揚感が同居するアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添える。きょう26日よりTikTokなどのSNSにて音源の一部を聴くことができる。
ティーンを中心に、毎シリーズ多くの共感と胸キュンを呼んでいる『今日好き』。4月6日より放送が開始される最新シリーズでは、どんな恋模様が繰り広げられるのか注目だ。
■Ado コメント
この度わたくしAdoが2026年4月からの『今日、好きになりました。』の主題歌、そして挿入歌を担当させていただくことになりました。
『今日好き』を観ていると共感できる部分もあったり、私が経験できなかった青春がたくさん詰まっているので、本当にいいなぁ、素敵だなと番組を観ていて温かい気持ちになります。
そんな青春への憧れを込めて今回全力で歌わせていただきました。
番組とともに主題歌、挿入歌にも注目してくださると嬉しいです。