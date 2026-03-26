萩原健一のカリスマ性とその代償…日本のビートルズになれたかもしれないザ・テンプターズの分岐点

2019年3月26日に亡くなったショーケンの愛称で親しまれた俳優兼ミュージシャンの萩原健一。その原点はグループサウンズブーム中に登場したザ・テンプターズでの活動があったが、彼はバンドに何をもたらし、そして何を変えてしまったのか。

【画像】ビートルズの音楽を目指し、オリジナルの日本語ロックにも挑戦していたバンド

日本のバンドに訪れた2つの道

1967(昭和42)年から68年にかけて、グループ・サウンズ（GS）は日本中を巻き込む大きなブームを巻き起こし、最盛期には数百ともいわれるプロ、およびセミプロのバンドが全国各地で活動した。

それらのほとんどはベンチャーズが下地を作ったエレキブームから誕生し、ビートルズのブレイクで大きな刺激を受けて、ローリング・ストーンズやアニマルズなど、イギリスのバンドの影響下に入った。

ビートルズの来日公演をきっかけにして、1966年の夏にザ・ワイルド・ワンズが結成されて、秋に発売したデビュー曲の『想い出の渚』が大ヒットした。

彼らは4人のメンバー全員が歌って演奏し、レコードデビューの時にオリジナル曲にこだわったビートルズのようだった。

同時期には、最も早くからビートルズの音楽を目指し、コピーすることで実力を身につけながら、かまやつひろしのソングライティングでオリジナルの日本語ロックにも挑戦していたザ・スパイダースがいた。

商業的な成功を狙って、職業作家の浜口庫之助が書いた歌謡曲『夕陽が泣いている』をリリースした。

これが大ヒットしたことから、日本のバンドには2つの道が開ける。

一つは、ビートルズの歩んだ歴史や精神を受け継いで、ライヴで客に鍛えられながら成長して、クリエイティビティと実力を兼ね備えたグループになるか。

それとも、プロの作品を歌って商業的な成功を目指すのか。その二者択一だった。

とはいえ、バンドのメンバーに選択の余地は少なく、バンドを発掘して売り出すレコード会社やプロダクションが、圧倒的に強い主導権を握っていた。

わずか2年で終息してしまったブーム

その結果、早くヒットを狙った楽曲が量産されたために、発掘した音楽への「あこがれ」や、ルーツ・ミュージックから受け継ぐ「魂」、過剰な「自意識」と心の「純粋さ」、「反抗精神」からくる不良性など、イギリスのバンドたちの作品を根底で支えていた要素が薄まってしまった。

ビートルズやローリング・ストーンズの音楽が半世紀以上過ぎても、揺るがない前人未到の風景の中にいるのは、バンドにも音楽にも唯一無二のオリジナリティがあったからだ。

どちらのバンドも、最初の頃はカヴァー曲ばかりをやっていた時期があり、プロになって成功してからもそれを続けながら、バンドの中からソングライターが育って、音楽的に大きく成長した。

しかし、“学ぶよりもまず真似る”という日本の芸能界では、「カッコイイ」バンドのために、「カッコイイ」楽曲を作れる若者、若くて「センスのいい」ソングライターを見つける方向に進んだ。

その多くはバンドの内部からではなく、ジャズやシャンソン、クラシックなどの音楽をバックボーンに持っている外部の人たちだった。

作詞家でいえば、橋本淳、なかにし礼、山上路夫、安井かずみ。作曲家でいえば、すぎやまこういち、鈴木邦彦、筒美京平、井上忠夫、村井邦彦、加瀬邦彦といったフリーの作家たちが輩出された。

だから日本のグループサウンズがヒットさせた楽曲にはロック色が希薄で、新しい感覚の歌謡曲になっていったのは必然だった。そして短期間でマンネリ化したことから、ブームはわずか2年で終息してしまう。

そんな中で大きな可能性を秘めていたのが、1967年に登場してきたザ・テンプターズだった。

萩原健一というカリスマの出現

メンバーは5人で、リーダーでリードギター、ヴォーカルの松崎由治、サイドギターとオルガンの田中俊夫、ベースの高久昇、ドラムスの大口広司、そして最後にメンバーに加わったヴォーカルとハーモニカの萩原健一。

グループサウンズのブームが巻き起こっていた1967年5月、スパイダースの田邊昭知が設立したスパイダクションと契約。そして、人気が沸騰していたタイガース(沢田研二が在籍)に対抗するバンドとして売り出された。

音楽雑誌にはこんな記事が掲載された。

カーナビーツ、ジャガーズに続いて、フィリップス・レコードが自信をもって世に贈る話題の超大型グループ、ザ・テンプターズのデビュー盤です。平均年令18才という若さとパンチに充ちたハンサム・ガイ揃いのフレッシュな5人組で、スパイダーズのリーダー、田辺昭知が経営するスパイダクションから今年の4月にデビュー、1ヶ月もたたないうちに東京中のジャズ喫茶の人気を独占、8月のウエスタン・カーニバルに異例の抜擢で初出演、ブル・コメやタイガーズに劣らない人気ぶりで見事新人賞を獲得、グループ・サウンズの第3勢力のホープとして斯界の注目の的となっています。

デビュー曲は作詞・作曲が松崎由治、ヴォーカルも作った本人によるもので、グループサウンズでは稀有な例だった。

短くてシンプルな歌詞に思いきり感情を込めて、時には涙を流しながら歌う松崎のヴォーカルは、日本人にしか作れないセンチメンタルなロックだった。

ただし、そのエッセンスが前面に打ち出されると、感情移入が強すぎて、自壊を促す危険性があった。

B面の『今日を生きよう』は1967年のサンレモ入賞曲で、グラス・ルーツが英米でヒットさせた曲だが、なかにし礼が日本語に訳詞した。それを松崎のギターによるテンプターズのサウンドに乗せて萩原健一が歌うと、得も言われぬ切迫感とリアリティが放たれて、両面ともにヒットした。

バンドのなかに個性的なシンガー・ソングライターがいて、魅力的なメイン・ヴォーカルもいるということで、テンプターズには大きく成長する可能性が十分にあった。

しかし、当初はギリギリに保たれていたバランスが、『忘れ得ぬ君 / 今日を生きよう』がヒットしたことから、タイガースの対抗馬としてことあるごとにライバル同士と、マスコミに過剰に祭り上げられることになった。

そして、プロの作家によって『エメラルドの伝説』が作られて大ヒットし、萩原健一がローリング・ストーンズのミック・ジャガーのようなカリスマ的な人気を得たことで、徐々にバンドとしては自壊へと向かった。

テンプターズ解散後の1971年、萩原健一と大口広司は、スパイダースの井上堯之、大野克夫、タイガースの沢田研二、岸部修三（のちの岸部一徳）らと、スーパーグループ「PYG」を結成。

その後、ショーケンこと萩原健一は、俳優やソロ活動と才能を開花させていった。

文／佐藤剛 編集／TAP the POP