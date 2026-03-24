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さざえ氏が自身のYouTubeチャンネルである新卒応援チャンネル【さざえ】で「【26卒】『看護学生です。春から社会でやっていける気がしません…。』【お悩み】」を公開した。潰瘍性大腸炎の疑いがある26卒の女性看護学生からの悩み相談に対し、自身の早期退職の経験を踏まえながら、無理をしない働き方や職場選びについて持論を展開した。



相談者である26卒の女性は、緊張する場面で下痢や腹痛に見舞われ「毎時間トイレに行かないといけない」状態であり、4月から新卒の看護師として働くことに強い恐怖を感じているという。また、実習もギリギリの点数であったため、責任感が問われる職務に耐えられるか不安を吐露した。これに対しさざえ氏は、自身も新卒入社後すぐに現実の厳しさに直面し、3ヶ月で退職してYouTuberとなった経歴を明かし、「俺の場合は3ヶ月がベストだった」と当時の決断を振り返った。



動画の中盤では、相談者からの「辞めたほうがいい職場の特徴」という質問に応え、具体的な要素を提示。「家から遠い職場」「応接室に社長の肖像が飾られている」「社訓を叫ばされる」「家族経営」「オープンワークで評価が3以下」などの事例を列挙した。その上で、入社前に職場の実態を全て把握するのは困難であると指摘し、実際に入社して「『これおかしくね？』と思う事があったら」改めて行動を起こせばいいとアドバイスを送った。



さらに、病気を抱えながら就労を目指す相談者に対し、「普通の人以下の体調で常に人生を強いられている」と過酷な状況に理解を示し、「『普通以上』を目指さなくてもいいんじゃないか」と力強く提言。まずは挑戦してみることを後押ししつつ、無理なら辞めても構わないと語りかけた。しかし、YouTuberであれば自由な働き方が可能だが、現場で働く看護師はそうはいかないという厳しい事実に直面。動画の冒頭で語られた「毎時間トイレに行く必要がある」という深刻な症状を思い返し、最後は「まあ腹痛いから無理か」と根本的な問題に立ち返って動画を締めくくった。