ハーゲンダッツ初“和素材×洋スイーツ”のアソート登場！ 上品な味わいの3フレーバーを用意
「ハーゲンダッツ」は、3月24日（火）から、「和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）」を、全国の店舗で発売する。
【写真】見た目も美しい！ 「和のスイーツ アソート」全3種詳細
■見た目・食感・味わいが異なる
今回期間限定で登場する「和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）」は、アソートボックスでは初となる“和素材×洋スイーツ”をコンセプトにした詰め合わせ。
なじみある和素材に「ハーゲンダッツ」らしいアレンジを加え、洋スイーツの味わいに仕立てたフレーバーには、甘酸っぱさとまろやかなコクが調和した「いちご練乳」、ほろ苦い抹茶アイスクリームと食感のアクセントになるグラハムクッキーを合わせた「抹茶のタルト」、北海道産の小豆を使用した優しい甘さのこしあんとミルクアイスクリームを組み合わせた「あずきのミルクプリン」の3種がそろう。
また、パッケージは“和×洋”の要素をあわせ、落ち着きがありながら華やかでスタイリッシュな世界観を表現。味も見た目も上品な3種のフレーバーが仲間入りする。
【写真】見た目も美しい！ 「和のスイーツ アソート」全3種詳細
■見た目・食感・味わいが異なる
今回期間限定で登場する「和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）」は、アソートボックスでは初となる“和素材×洋スイーツ”をコンセプトにした詰め合わせ。
なじみある和素材に「ハーゲンダッツ」らしいアレンジを加え、洋スイーツの味わいに仕立てたフレーバーには、甘酸っぱさとまろやかなコクが調和した「いちご練乳」、ほろ苦い抹茶アイスクリームと食感のアクセントになるグラハムクッキーを合わせた「抹茶のタルト」、北海道産の小豆を使用した優しい甘さのこしあんとミルクアイスクリームを組み合わせた「あずきのミルクプリン」の3種がそろう。
また、パッケージは“和×洋”の要素をあわせ、落ち着きがありながら華やかでスタイリッシュな世界観を表現。味も見た目も上品な3種のフレーバーが仲間入りする。