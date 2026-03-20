【レビュー】『プロジェクト・ヘイル・メアリー』理想的な映画化が、宿命的に失った「何か」について

宇宙SFはしばしば、未知との遭遇を脅威として描いてきた。劉慈欣が『三体』で題材とした暗黒森林理論とは、宇宙を暗い森林に喩え、文明同士は互いを恐れてじっと潜みながら、相手を見つけ次第滅ぼし合うという仮説だった。

だがアンディ・ウィアーの『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が信じているのは、未知や他者への恐怖ではなく、相互理解の喜びだ。人は誰かのためにこそ勇敢になれる。本作は、そのシンプルで強い真実を、宇宙の果てでユーモアを交えて描いている。

日本でも累計75万部を突破したこの人気小説を実写化した映画。原作に忠実で、優しくて、美しい。映像化作品として、ほとんど理想的ですらある。それでもなお、そこには避けがたく失われてしまうものがある。『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の興奮は、映画化によって完成したと同時に、宿命的に損なわれてもいる。

映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』はどのような点で成功していたか。そして、決して映画の落ち度ではないものの、構造的に欠落した知的興奮とはなんだったか。原作勢はなぜ、ああも「とにかく原作を読め」と異口同音に繰り返していたのか。本記事で解説する。