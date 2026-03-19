3月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦

日本サッカー協会（JFA）は3月19日、3月に実施するスコットランド・イングランド遠征を、オフィシャルトップパートナーであるキリンホールディングス株式会社の特別協賛により「キリンワールドチャレンジ2026」として開催すると発表した。

JFAが管轄する全カテゴリーにおいて、パートナー企業の協賛を得て海外遠征を実施するのは史上初めての試みとなる。

日本代表は今回の遠征で、欧州の伝統国である2チームと対戦する。現地時間3月28日にグラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と激突。続く31日には、サッカーの聖地と呼ばれるロンドンのウェンブリー・スタジアムにてイングランド代表との国際親善試合に臨む。

JFAは約50年にわたり日本サッカーを支えてきたキリンとともに、この歴史的な遠征を「最高の景色」に向けた有意義な強化の場にしたいとしている。世界屈指の強豪との連戦は、チームの現在地を測る重要な試金石となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）