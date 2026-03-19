山本彩、透き通るような美脚あらわ 私服コーデに絶賛「足細いい!!」「「スタイル良すぎ」
NMB48元メンバーで歌手の山本彩が19日にInstagramを更新。春を感じさせる私服姿を披露すると、ファンから「かわいい」の声が相次いだ。
【写真】春先取りコーデがかわいい山本彩をもっと見る
今月28日から「Sayaka Yamamoto Asia Tour 2026」のスタートが控えている山本。この日は、ボタンチェックシャツに暖かそうなレザーのジャケット、短パン、ブーツという出で立ちの私服ショットを公開している。
コメント欄には「めっちゃ可愛い〜」「足細いい！！」「めっちゃ可愛くて細くてスタイル良くて服も可愛い天才100点」「スタイル良すぎ〜」といった絶賛が相次いでいる。
■山本彩（やまもと さやか）
1993年7月14日生まれ。大阪府出身。2010年発足のNMB48に1期生として加入し、8年間キャプテンを務める。2018年11月に同グループを卒業。以降、ソロアーティストとして活躍。2026年7月には、自身初となる日本武道館で行われるワンマンライブ「山本彩 LIVE at 武道館」が開催される。
引用：「山本彩」インスタグラム（@sayaka__714）
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今月28日から「Sayaka Yamamoto Asia Tour 2026」のスタートが控えている山本。この日は、ボタンチェックシャツに暖かそうなレザーのジャケット、短パン、ブーツという出で立ちの私服ショットを公開している。
■山本彩（やまもと さやか）
1993年7月14日生まれ。大阪府出身。2010年発足のNMB48に1期生として加入し、8年間キャプテンを務める。2018年11月に同グループを卒業。以降、ソロアーティストとして活躍。2026年7月には、自身初となる日本武道館で行われるワンマンライブ「山本彩 LIVE at 武道館」が開催される。
引用：「山本彩」インスタグラム（@sayaka__714）