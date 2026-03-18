「사첵（サチェ）」の意味は？なかなか入れないレアな現場！【韓国語クイズ】

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K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「사첵（サチェ）」の意味知ってる？

「사첵（サチェ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、運が良ければ見られるかもしれないもの！

いったい、「사첵（サチェ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「サウンドチェック」でした！

「사첵（サチェ）」は、コンサート前のリハーサル、つまり「サウンドチェック」を略した韓国語。VIPチケットを持っているファンや、抽選に当選したファンの前で行われます。

化粧前のアイドルの姿が見られたり、近い距離で見学できたりすることから、ファンの憧れの場となっています。

ちなみに、日本では「サウチェ」「サチェク」など、複数の略し方がありますよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『サランピTV』
・『センイルJAPAN』

ライター Ray WEB編集部