「사첵（サチェ）」の意味は？なかなか入れないレアな現場！【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「사첵（サチェ）」の意味知ってる？
「사첵（サチェ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、運が良ければ見られるかもしれないもの！
いったい、「사첵（サチェ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「サウンドチェック」でした！
「사첵（サチェ）」は、コンサート前のリハーサル、つまり「サウンドチェック」を略した韓国語。VIPチケットを持っているファンや、抽選に当選したファンの前で行われます。
化粧前のアイドルの姿が見られたり、近い距離で見学できたりすることから、ファンの憧れの場となっています。
ちなみに、日本では「サウチェ」「サチェク」など、複数の略し方がありますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『サランピTV』
・『センイルJAPAN』
ライター Ray WEB編集部