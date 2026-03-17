ラオスの首都ビエンチャンの電柱に複雑に絡む大量の電線が観光客の間で人気スポットとして話題になっている。

13日（現地時間）の現地メディアによると、「電柱スーパースター」として知られるこの特異なランドマークはグーグルマップで4．9点という高い評点を受けている。

ビエンチャンには電柱が多いが、この電柱が特別な理由は複雑に絡む電線の量のためだ。電柱全体が黒い電線で覆われ、その中にどんな構造物があるのかも分かりにくいほどだ。一般の電力線のほか、さまざまな通信線が設置されている。

危険でありながらも特異な形態が噂になり、グーグルマップの人気スポットに評点を残す人たちが増えた。さらにこの電柱を見るために12時間以上かけて訪れる人たちも出てきた。

ネット上では「実際に機能しているケーブルは少数で、残りは面倒のため撤去されていない。現代ラオスを完ぺきに要約している建築物」という評価が出ている。

メディアは「この電柱が設置されてから少なくとも40年が経過した」とし「複雑に絡んだケーブルが意外にも観光客が立ち止まって写真を撮る『ソフトパワーランドマーク』になった」と伝えた。