NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが更新され、第24週「カイダン、カク、シマス。」の東京編で使用されているセットのオフショットが公開された。

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投稿では、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の東京・大久保の自宅セット内に飾られた絵の写真が紹介された。簾越しに掛けられた家族の似顔絵や、壁に飾られた丸い額縁に貼られた絵などが映し出されており、温かな家庭の雰囲気がうかがえる。似顔絵には「Papa」「Mama」といった文字も添えられている。

さらに勘太役を演じるウェンドランド浅田ジョージと、勲役を演じる柊エタニエルがそれぞれ自身の描いた絵を手に持つショットも公開された。キャプションでは「家の中には、たくさんの玩具や子どもたちが描いた絵が飾られています」と明かし、「絵はすべて、勘太役、勲役の二人が描いてくれました」と、セット内の絵が実際に子役たちの手によるものであることが紹介された。あわせて「出演者の皆さんも、とても喜んでいましたよ」と、現場の和やかなムードも伝えられた。（文＝リアルサウンド編集部）