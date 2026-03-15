エヴァートンの指揮官デイビッド・モイーズはプレミアリーグ第30節のアーセナル戦の後、イタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリを絶賛した。英『METRO』が報じている。



アーセナルのホームに乗り込んだエヴァートンは試合を通してボールを握られる展開となったが、終盤まで失点を許さず。最終的に89分と後半ATに失点してしまい、0-2で敗れたものの、チャンスもいくつか作り、アーセナルのゴールを脅かした。





1点モノのエビ反りブロック



エヴァートンの決定機を

1度倒れた #カラフィオーリ が

右脚一つでスーパーブロック



執念のディフェンスで

先制点は渡さない



プレミアリーグ第30節

アーセナル v エヴァートン

https://t.co/raLs23alyd pic.twitter.com/rLnyRcGlJP — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 14, 2026

そんななか、モイーズが賛辞を送ったのがスコアレスで迎えた16分のカラフィオーリの神ブロックだ。左サイドからのクロスをGKダビド・ラヤが弾くと、ボールはドワイト・マクニールの元へ。マクニールはワントラップしてから左足でシュートを放ったが、これをカラフィオーリは倒れながら右足を伸ばしてブロックしたのだ。試合後モイーズはカラフィオーリを称賛しており、この姿勢は今のアーセナルの守備意識の高さの表れだと感じたという。「ドワイト・マクニールのシュートに対するカラフィオーリのブロックは信じられないほど素晴らしかった。そして、それはアーセナルがどんなチームなのかを少し物語っている。彼らは必死に戦っているし、命がけでゴールを守っているのだ」この日、アーセナルの守護神ラヤも素晴らしいセーブを見せていたが、モイーズはカラフィオーリのブロックがより印象に残ったようで、アーセナルの守備が堅いことにも納得できると感じたようだ。マンチェスター・シティが今節引き分けたため、アーセナルは勝ち点差を9ポイントに広げた。シティの方が1試合少ない状態ではあるが、着実に悲願の優勝に近づいている。