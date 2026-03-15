アーセナルの守備が堅いのも納得!? エヴァートン指揮官が絶賛したDFカラフィオーリの“神ブロック” 「アーセナルがどんなチームなのかを物語っている」
エヴァートンの指揮官デイビッド・モイーズはプレミアリーグ第30節のアーセナル戦の後、イタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリを絶賛した。英『METRO』が報じている。
アーセナルのホームに乗り込んだエヴァートンは試合を通してボールを握られる展開となったが、終盤まで失点を許さず。最終的に89分と後半ATに失点してしまい、0-2で敗れたものの、チャンスもいくつか作り、アーセナルのゴールを脅かした。
試合後モイーズはカラフィオーリを称賛しており、この姿勢は今のアーセナルの守備意識の高さの表れだと感じたという。
「ドワイト・マクニールのシュートに対するカラフィオーリのブロックは信じられないほど素晴らしかった。そして、それはアーセナルがどんなチームなのかを少し物語っている。彼らは必死に戦っているし、命がけでゴールを守っているのだ」
この日、アーセナルの守護神ラヤも素晴らしいセーブを見せていたが、モイーズはカラフィオーリのブロックがより印象に残ったようで、アーセナルの守備が堅いことにも納得できると感じたようだ。
マンチェスター・シティが今節引き分けたため、アーセナルは勝ち点差を9ポイントに広げた。シティの方が1試合少ない状態ではあるが、着実に悲願の優勝に近づいている。
1点モノのエビ反りブロック— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 14, 2026
エヴァートンの決定機を
1度倒れた #カラフィオーリ が
右脚一つでスーパーブロック
執念のディフェンスで
先制点は渡さない
プレミアリーグ第30節
アーセナル v エヴァートン
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