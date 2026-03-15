レンブラントホテル海老名は、「桜フェア」を4月中旬まで開催している。

お花見コースは、菜の花、筍、山菜など春素材を用いた前菜や、旬を迎えた鰆の野蒜焼き、豆乳餡の豚角煮、浅利茶漬けなどを並べた和食コース。料金は3月が5,500円、4月が5,600円。

桜鯛の釜飯御膳は、鯛の骨からとった出汁と鰹出汁を使って席で炊き上げる釜飯、旬のお造り二種盛、蟹茶碗蒸し、海老と季節野菜の天婦羅などを提供する。料金は3月が3,630円、4月が3,730円。

そのほか、桜の下で食べるお弁当をイメージしたお花見弁当（2,000円）や、抹茶ムースに桜あんのムースを重ねて桜風味のジュレとフレッシュ苺を飾った桜ムース＆ジュレ（610円）、桜風味のアイスクリームを桜の葉で包んで塩漬けの桜を飾った桜アイス（360円）も用意する。

また、着物での来店特典として、和食のマナーや所作を解説するワンポイントテーブルマナー講座、食後のコーヒーサービス、庭園でのセルフサービス写真撮影タイムから1つプレゼントする。

場所は日本料理「四季」で、山桜やソメイヨシノが咲く日本庭園を望め、桜の生花も飾った空間で食事を楽しめる。料金はすべて税・サービス料込。