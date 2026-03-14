「ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM] 字幕版」

日本公式デビューに先駆け、3月13日に行われた初の来日イベントが熱い注目を集めた8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONE(ALD1/アルファドライブワン)。

韓国デビューを飾った1stミニアルバム「EUPHORIA」(1月12日リリース)の反響は凄まじく、発売初日にミリオンを叩き出し、タイトル曲「FREAK ALARM」は韓国のみならず日本の音源チャートでも好記録を達成。日本デビュー前にも関わらず、このメディア露出の多さから見ても、"大型新人"の名に相応しい存在感を示している。

不動のセンター、SANGWONら、ALD1メンバーの素顔が満載！「ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM] 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM] 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

個々の圧倒的なポテンシャルの集合体である彼らは、"ボイプラ"こと「BOYS PLANET」シリーズ(第2弾「BOYS II PLANET」)を通じて結成され、過酷な競争を勝ち抜いた実力とそれぞれのストーリーを併せ持つ点が大きな強み。折しも、彼らの"先輩"にあたるZEROBASEONE(ゼロベースワン)が2026年3月以降も5人体制での活動継続を正式に発表し、ファンの期待はさらに高まっている。同じ系譜から誕生したALPHA DRIVE ONEは、次世代を担うグループとして一際大きな注目を集めているのだ。

そんな彼らの記念すべき単独デビューショーを収めた番組「ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM]」の字幕版が、3月20日(金)にMnetにて日本初放送される。華やかな新曲ステージの初披露はもちろん、8人のフレッシュな素顔が垣間見えるスペシャルコーナーまで、"ALLYZ(ファンネーム)"には見逃せない貴重な初出しの瞬間が散りばめられた注目のプログラムだ。

「ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM] 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

オープニングは、デビューに先立ち昨年末に先行リリースされた「FORMULA」のパフォーマンスでエネルギッシュに幕を開ける。その後、メンバーは一人ずつ自己紹介を行い、観客に向かって「どうでしたか！？」と問いかける。会場から熱い反応が返ってくると、思わず安堵の表情を浮かべる場面もあり、完成度の高いステージとの対比で"デビュー"という瞬間ならではの初々しさがより鮮明に伝わる。

「ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM] 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

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彼らの出発点である「BOYS II PLANET」の課題曲「Chains」のステージも見逃せない。シックなモノトーン衣装に身を包み、洗練された大人の魅力を放つパフォーマンスは、番組当時からの成長を実感させる。中でも"不動の1位"として注目を集めたSANGWON(サンウォン)の完璧な表情管理と唯一無二のオーラは圧巻。リーダーのLEO(リオ)がSANGWONの両手をネクタイで結ぶラストシーンは、楽曲の世界観を象徴する印象的な演出として強い余韻を残す。

「ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM] 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

"ALLYZ"からの質問に答えるコーナーでは、ステージとは異なる等身大の素顔が垣間見える。オーディション期間中の共同生活を送った"プラネットキャンプ"の思い出について、LEOは「おやつ部屋です。でも、大量にあるのにすぐなくなってしまう」とユーモアを交えて語る。

そして大きな笑いに包まれたのが、「今でも気まずいメンバーは？」という質問。"気まずいケミ"として知られているARNO(アルノ)とマンネ(末っ子)のSANGHYEON(サンヒョン)が真っ先に名乗り出るが、「もともと気まずいわけじゃない」「最近もっと親しくなった」とアタフタ...。メンバーの後押しによって熱いハグを交わして場を和ませる。

「ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM] 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

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ALPHA DRIVE ONEが固い絆で結ばれた"ワンチーム"であることを証明する「一心同体テレパシーゲーム」も大盛り上がり。お題を見て全員がポーズを合わせるルールにおいて、"エンディング妖精"というキーワードでそれぞれがバラエティに富んだポーズを披露する中、GEONWOO(ゴヌ)は一人だけ胸元でハートを作る。「個人の振り付けにあるハートを、メンバーたちにもやってほしかった」と説明するチャーミングな姿は必見だ。

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番組後半では、タイトル曲「FREAK ALARM」のステージでカリスマ性を炸裂させる。一糸乱れぬシンクロダンスとレーザーや照明を駆使した演出が融合し、新人とは思えない完成度で観客を圧倒する。茶目っ気たっぷりに楽しむゲームやスポーツにチャレンジしたバラエティ企画や、メンバー同士が思いを伝え合うリレーメッセージを収めたエピローグまで、ALPHA DRIVE ONEの魅力が多面的に描かれている点も本番組の大きな見どころだ。

「ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM] 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

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日本公式デビュー前ながら、今回の来日を皮切りに本格的なグローバル展開の幕開けを飾ったメンバーたち。5月には「KCON JAPAN 2026」への出演も発表されるなど、世界規模の大舞台へと歩みを進める彼らの勢いから、今後も目が離せない。

「ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM] 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

文＝川倉由起子

放送情報

ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM] 字幕版

放送日時：2026年3月20日(金)22:00〜

チャンネル：Mnet(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ