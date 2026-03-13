【WBC】大谷翔平がライブBP登板 井端監督「非常に今日は良かった」準々決勝ベネズエラ戦へ



大谷翔平（c）SANKEI

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは、14日（日本時間15日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われる準々決勝でベネズエラ代表と対戦する。

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12日（日本時間13日）、井端弘和監督（50）が公式会見に臨み、調整を続ける大谷翔平（31＝ドジャース）について言及した。

この日、大谷はライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。若手選手や打席数の少ない選手が打席に立ち、実戦に近い形でボールを見極めた。

井端監督はその内容について「特に狙いはありません。立ちたい選手が立ったというところと、かねてからいただいている大谷選手の投球プランに乗っ取ったという形です」と説明。

その上で「非常に今日は良かったですし、いいボールがたくさんあったなと思っています」と状態の良さを評価した。

大谷は今大会、投手としては登板しないことが事前に決まっている。

井端監督も「出場するにあたって、投手としては出場しないと聞かされていました。そこはないものと考えて、ピッチャー陣の人選は行いました」と明かし、チーム編成は大谷の投手起用なしを前提に進めてきたという。

侍ジャパンは準々決勝でメジャーリーガーを中心とした強力打線を誇るベネズエラと対戦する。

先発は山本由伸投手（27＝ドジャース）が務める予定で、井端監督は「とにかく負けたら終わりなので、どんどんどんどんピッチャーをつぎ込んでいこうかなと思います」と短期決戦らしい総力戦を示唆した。

大会もいよいよノックアウトラウンドに突入。侍ジャパンは大谷翔平を中心とした打線と総力戦の投手陣で、強豪ベネズエラとの大一番に挑む。