GINZA SIXがこの春リニューアル！「赤坂おぎ乃」の焼きたてどらやきや「ミキモト」のスキンケアブランドなど新店舗＆期間限定ショップが集結
銀座の大型商業施設「GINZA SIX」が、この春いっそうにぎやかに生まれ変わる。2026年春のリニューアルでは、銀座エリア初出店や新業態を含む新規出店＆リニューアル店舗が5店登場。加えて、期間限定で楽しめるショップも。最新のおでかけスポットとして、春の銀座散策の目的地にしたくなる。
【写真で見る】リニューアル店舗ラインナップ
■美・感性・装いをアップデートする新規＆リニューアル店舗
今回のリニューアルでまず注目したいのが、美と感性を刺激する新規出店＆リニューアル店舗の充実ぶりだ。真珠のジュエリーブランドとして世界的に知られる「MIKIMOTO」は、真珠由来成分を活かしたスキンケアラインをGINZA SIXで本格展開。2026年5月8日(金)にオープンし、ラグジュアリーでありながら日常のケアに取り入れやすいアイテムをそろえる。銀座らしい上質なスキンケアが体験できる。
同じく地下1階には、ツバメの巣を主原料としたインナーケア・スキンケアブランド「BI-SU」が、2026年4月10日(金)にリニューアルオープン。ツバメの巣の神秘のパワーを持ったインナーケア、スキンケア、ヘアケア商品の数々が並び、落ち着いた空間でじっくりと選べるのも魅力。自分へのご褒美やギフト探しにも立ち寄りたくなる。
ファッションフロアでは、オーストラリア発の帽子ブランド「HELEN KAMINSKI」が、3月11日にリニューアル。自然とクラフツマンシップを感じさせる空間で、帽子をはじめバッグやアクセサリーなど、日常に取り入れやすいアイテムがそろう。GINZA SIX限定アイテムも登場。
甘味好きには、3月10日オープンしたミシュラン星付き日本料理店「赤坂おぎ乃」が手がける甘味処「赤坂おぎ乃和甘」も見逃せない。目の前で焼き上げるどらやきや、和素材を活かしたジェラートなど、和と洋が溶け合う新感覚スイーツを楽しめる。
さらに、物語の世界観が人気の菓子店「小楽園」は、3月12日に銀座初となるキオスク型店舗として登場。山をかたどった焼き菓子や、GINZA SIX限定デザインのクッキー缶など、見た目にも心ときめくお菓子がそろい、手土産探しにもぴったりだ。
■春限定で楽しめる、個性派ポップアップショップ
期間限定ショップも、GINZA SIXらしい個性派ぞろいだ。イタリア発の「C.P.COMPANY」は、2月25日から3月24日(火)までの期間限定で出店中。機能性とデザイン性を兼ね備えたウェアを中心に、春夏の装いに取り入れやすいアイテムがそろう。
同じ期間には、ニューヨークと京都を拠点に活動する「T.T」も登場。こちらも2月25日〜3月24日(火)の展開で、織り、染め、縫製など日本古来の伝統技術や天然素材を使い、技を受け継ぐ職人たちとの対話を重ねながらつくられた服は、大切に長く愛用したい人におすすめだ。
春のGINZA SIXは、新しいお店と期間限定の出合いでワクワクがいっぱい。焼きたてのどらやきを頬ばるおやつタイムも、ファッションやビューティーの探訪も、銀座のおでかけルートに組み込みたいラインナップになっている。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
