女優の土屋太鳳（31）とtimeleszの佐藤勝利（29）が4月8日スタートのテレビ朝日ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（水曜後9・00）でダブル主演する。2人は初共演。

「相棒」「特捜9」「刑事7人」と多くの人気刑事ドラマを生み出してきたテレ朝の水曜午後9時枠が、新たな作品を送り出す。「踊る大捜査線」「教場」を手がけた君塚良一氏による脚本で完全オリジナル作品。「移動捜査課」を舞台に捜査本部や取調室など複数の役割を持つトラックで全国を動き回り事件を解決する。

土屋は誰にもこびないノンキャリアの刑事を演じる。かねて刑事ドラマ出演を熱望しており「刺激的な作品。伝統あるドラマ枠を作ってきたスタッフさんたちと、新しい挑戦ができて本当にうれしい」と気合十分だ。

一方、佐藤は新人刑事役。「真っすぐ見つめすぎて周りが見えなくなるタイプの役」と分析し、「安心感のある水曜9時のドラマになるよう丁寧に演じたい」と意気込んだ。

同枠おなじみの2人も登場。定年退職後に自動車整備工場を経営する元警視庁の鬼刑事役で「刑事7人」に出演した北大路欣也（83）、移動捜査課の課長役で「特捜9」で主演した20th Century井ノ原快彦（49）が出演する。井ノ原は「特捜9」に前身から数えて20作に出演したが「作品が変わればまた一から出直しで、みんなと同じ一歩を踏み出せるのかなと思っています。新たな気持ちで役作りをやっていきたい」と心機一転、作品に臨む。