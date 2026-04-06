京都府の南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）が行方不明になってから、きょう6日で2週間です。 【写真を見る】【京都・男児不明から2週間】情報提供「約230件」も男子児童の捜索難航防犯カメラでは姿確認できず、手がかりは3月29日発見の「かばん」以外見つからず 警察は6日も約40人態勢で市内全域を捜索。これまでに寄せらせた約230件の情報に有力なものはないということです。 JR園部駅前の飲食店や写真館など