京都・南丹市で男子児童が行方不明となって、6日で2週間です。いまだ発見には至っておらず、警察が捜索を続けています。京都・南丹市から、広瀬修一キャスターの中継です。男子児童が行方不明になっている小学校の前です。現在は春休み中ですのでがらんとした様子になっていて、児童や教職員の姿は、この場所からは見ることがありません。ただ、このあと保護者向けの説明が行われる予定になっていて、これまでの経緯や対応について