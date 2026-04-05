プロレスラーのTAKAみちのく（52）が5日、自身のSNSで、4日夜に交通事故に遭ったことを報告した。自身が代表を務める団体「JTO」の千葉での試合を終えた後にX（旧ツイッター）とインスタグラムを更新。「試合後財布がなくてドタバタ！見つけたと思ったら家の鍵なくてドタバタ！見つけて帰宅しようとしたらがしゃぁーーん！！突然車が突っ込んできた」と衝突する2台の乗用車の画像とエアバッグが出てきた運転席からの写真を