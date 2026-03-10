スペイン初得点からドブレーテ達成の宮代大聖、現地大手紙が週間ベストイレブンに選出！
ラス・パルマスに所属するFW宮代大聖が、スペイン大手紙『アス』が選出する週間ベストイレブンに名を連ねた。
今冬にヴィッセル神戸からラス・パルマスに加入した宮代大聖は、徐々にプレータイムを伸ばしており、7日のセグンダ（スペイン2部）第29節セウタ戦で4試合連続スタメン（この試合も右サイドハーフ起用）となると、55分にこぼれ球を押し込んで待望の初得点を記録。さらに、その3分後にも追加点を挙げ、“ドブレーテ（1試合2ゴール）”を達成。4−0の勝利に大きく貢献していた。
そんななか10日、スペイン大手紙『アス』がセグンダ第29節のベストイレブンを発表。同僚の左SBクリスティアン・グティエレスのほか、CBペル・ノラスコアイン（エイバル）やMFセルヒオ・アリバス（アルメリア）、MFアンドレス・マルティン（ラシン・サンタンデール）らとともに、宮代を選出した。
そして同紙は、「冬の移籍市場で加入して以来、これまで良い印象を残していたが、ゴールという花形が欠けていた。ただセウタ戦で、まずはこぼれ球を活かし、次に決定的なパスを受けて、ドブレーテでそれを払拭した」と寸評を記している。
週間ベストイレブンは以下の通り。
▼GK
ダニ・ヒメネス／ウエスカ
▼DF
クリスティアン・グティエレス／ラス・パルマス
ペル・ノラスコアイン／エイバル
トリルリ／コルドバ
ジョブ・オチエング／レアル・ソシエダB
▼MF
宮代大聖／ラス・パルマス
アンドレス・マルティン／ラシン・サンタンデール
ホセ・アルナイス／グラナダ
セルヒオ・アリバス／アルメリア
▼FW
チュペ／マラガ
チュキ／バジャドリード
