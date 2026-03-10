あさこ今井美樹の富士山で美味しいもの探し旅

出演者：いとうあさこ
ゲスト：今井美樹

★紹介したイベント
絶景☆富士山 まるごと岩本山　４月１０日（金）まで開催中
狩宿さくらまつり
富士本栖湖リゾート
富士芝桜まつりFUJI SHIBAZAKURA FES　４月１１日から開催
柚野むらおこし・富士錦蔵開き　3月15日開催

★紹介したお店・商品
＜道の駅朝霧高原＞
鱒の塩焼き　７００円
イカ焼き　７００円
富士宮やきそば ６００円
静岡サーモン入りクリーミーコロッケ　２００円
ふんわり パンケーキサンドあさぎり牛乳クリーム（朝霧乳業）　２５０円
安倍川もち（ミホミフーズ） ２３８円
こっこ（ミホミフーズ）３２４円（２個入り）
なめこ大 ７２０円
高原したけ３３０円
ヒラタケ　２８０円
白菜　３５０円
あさぎり牛乳（朝霧乳業）　４８０円
歯応えありの焼くチーズ（七豊乳業） ６００円
桜えび蒲鉾（蒲貞）５３０円
富士宮やきそば（曽我めん）　９２０円（３食入り）

＜朝霧高原もちや＞
にじますフライ定食　　１５００円
やきもち　６００円（４個入り）
きなこもち　６００円（４個入り）
あんころもち　６００円（４個入り）
草大福　４５０円（２個入り）
もちもちポテトコロッケ ４００円（４個入り）

栞里＆朝香のお散歩巡りin銀座

昭和レトロな建物から、最近できたおしゃれなお店まで、
歩いてブラブラするだけで、一日楽しめる街・銀座！
銀座だからって、お高いお店だけじゃないんです！
お手頃で、みんなが通うホッと一息つけるお店を一挙ご紹介！

＜出演者＞　＜ゲスト＞
 佐藤栞里　 　瀬戸朝香

＜今回紹介したお店と商品＞
▼あるでん亭
・アリオ　オリオ　ベーコン添え　1,680円
・アリタリア　1,780円
・ロレンツァ　1,680円
・ブカニエラ〈海賊風〉　1,880円
・ボンゴレビアンコ　1,480円

▼越後屋 八十吉
・あじ開き定食　９２４円
・サーモンハラス定食　１1９９円
・厚切り銀鮭塩焼き定食　１０８９円
・ねぎとろ　２５３円
・極上うなぎの干物　３３００円
・干物串おまかせ５本　１０８９円

▼プリン研究所　銀座店
・第3のプリン「エアリー」　972円
・ピスタチオプリン「ブロンテ」　1,404円
・紅茶プリン「アッサム」　1,080円
・真・プリン「かため」　1,080円

▼鵠沼しみず
・お手づくりもなか〜紅白福〜　2,300円
・鵠沼どらやき〜あんバター〜　500円
・鵠沼どらやき〜いちご〜　500円

▼まるごと高知
・須崎名物鍋焼きラーメン　1,300円
・藁焼きカツオのたたき御膳　1,900円
・本日の日替わり御膳 ブリのカマ焼きと野菜の小天ぷら １０００円　※平日・数量限定

▼豊岩稲荷神社

▼朝日稲荷神社

▼熊谷稲荷神社

▼あずま稲荷神社

国民意識調査ビンゴ

有名人で「佐藤」といえば

▼ランキング
1位　佐藤健
2位　佐藤浩市
３位　佐藤栄作
４位　佐藤栞里
５位　佐藤二朗
６位　佐藤B作
７位　佐藤勝利
８位　佐藤隆太
９位　さとう珠緒

▼プレゼント景品
資生堂パーラー
チーズケーキ3種 各1個入（さくら・プレーン・抹茶）
販売期間:2025 年 2 月 15 日(日)〜無くなり次第販売終了


 