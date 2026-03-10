３月１０日（火）のヒルナンデス！は・・・あさこ今井美樹の富士山で美味しいもの探し旅＆栞里＆朝香のお散歩巡りin銀座
あさこ今井美樹の富士山で美味しいもの探し旅
出演者：いとうあさこ
ゲスト：今井美樹
★紹介したイベント
絶景☆富士山 まるごと岩本山 ４月１０日（金）まで開催中
狩宿さくらまつり
富士本栖湖リゾート
富士芝桜まつりFUJI SHIBAZAKURA FES ４月１１日から開催
柚野むらおこし・富士錦蔵開き 3月15日開催
★紹介したお店・商品
＜道の駅朝霧高原＞
鱒の塩焼き ７００円
イカ焼き ７００円
富士宮やきそば ６００円
静岡サーモン入りクリーミーコロッケ ２００円
ふんわり パンケーキサンドあさぎり牛乳クリーム（朝霧乳業） ２５０円
安倍川もち（ミホミフーズ） ２３８円
こっこ（ミホミフーズ）３２４円（２個入り）
なめこ大 ７２０円
高原したけ３３０円
ヒラタケ ２８０円
白菜 ３５０円
あさぎり牛乳（朝霧乳業） ４８０円
歯応えありの焼くチーズ（七豊乳業） ６００円
桜えび蒲鉾（蒲貞）５３０円
富士宮やきそば（曽我めん） ９２０円（３食入り）
にじますフライ定食 １５００円
やきもち ６００円（４個入り）
きなこもち ６００円（４個入り）
あんころもち ６００円（４個入り）
草大福 ４５０円（２個入り）
もちもちポテトコロッケ ４００円（４個入り）
栞里＆朝香のお散歩巡りin銀座
昭和レトロな建物から、最近できたおしゃれなお店まで、
歩いてブラブラするだけで、一日楽しめる街・銀座！
銀座だからって、お高いお店だけじゃないんです！
お手頃で、みんなが通うホッと一息つけるお店を一挙ご紹介！
＜出演者＞ ＜ゲスト＞
佐藤栞里 瀬戸朝香
＜今回紹介したお店と商品＞
▼あるでん亭
・アリオ オリオ ベーコン添え 1,680円
・アリタリア 1,780円
・ロレンツァ 1,680円
・ブカニエラ〈海賊風〉 1,880円
・ボンゴレビアンコ 1,480円
▼越後屋 八十吉
・あじ開き定食 ９２４円
・サーモンハラス定食 １1９９円
・厚切り銀鮭塩焼き定食 １０８９円
・ねぎとろ ２５３円
・極上うなぎの干物 ３３００円
・干物串おまかせ５本 １０８９円
▼プリン研究所 銀座店
・第3のプリン「エアリー」 972円
・ピスタチオプリン「ブロンテ」 1,404円
・紅茶プリン「アッサム」 1,080円
・真・プリン「かため」 1,080円
▼鵠沼しみず
・お手づくりもなか〜紅白福〜 2,300円
・鵠沼どらやき〜あんバター〜 500円
・鵠沼どらやき〜いちご〜 500円
▼まるごと高知
・須崎名物鍋焼きラーメン 1,300円
・藁焼きカツオのたたき御膳 1,900円
・本日の日替わり御膳 ブリのカマ焼きと野菜の小天ぷら １０００円 ※平日・数量限定
▼豊岩稲荷神社
▼朝日稲荷神社
▼熊谷稲荷神社
▼あずま稲荷神社
国民意識調査ビンゴ
有名人で「佐藤」といえば
▼ランキング
1位 佐藤健
2位 佐藤浩市
３位 佐藤栄作
４位 佐藤栞里
５位 佐藤二朗
６位 佐藤B作
７位 佐藤勝利
８位 佐藤隆太
９位 さとう珠緒
▼プレゼント景品
資生堂パーラー
チーズケーキ3種 各1個入（さくら・プレーン・抹茶）
販売期間:2025 年 2 月 15 日(日)〜無くなり次第販売終了