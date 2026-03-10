あさこ今井美樹の富士山で美味しいもの探し旅



出演者：いとうあさこ

ゲスト：今井美樹



★紹介したイベント

絶景☆富士山 まるごと岩本山 ４月１０日（金）まで開催中

狩宿さくらまつり

富士本栖湖リゾート

富士芝桜まつりFUJI SHIBAZAKURA FES ４月１１日から開催

柚野むらおこし・富士錦蔵開き 3月15日開催



★紹介したお店・商品

＜道の駅朝霧高原＞

鱒の塩焼き ７００円

イカ焼き ７００円

富士宮やきそば ６００円

静岡サーモン入りクリーミーコロッケ ２００円

ふんわり パンケーキサンドあさぎり牛乳クリーム（朝霧乳業） ２５０円

安倍川もち（ミホミフーズ） ２３８円

こっこ（ミホミフーズ）３２４円（２個入り）

なめこ大 ７２０円

高原したけ３３０円

ヒラタケ ２８０円

白菜 ３５０円

あさぎり牛乳（朝霧乳業） ４８０円

歯応えありの焼くチーズ（七豊乳業） ６００円

桜えび蒲鉾（蒲貞）５３０円

富士宮やきそば（曽我めん） ９２０円（３食入り）





＜朝霧高原もちや＞にじますフライ定食 １５００円やきもち ６００円（４個入り）きなこもち ６００円（４個入り）あんころもち ６００円（４個入り）草大福 ４５０円（２個入り）もちもちポテトコロッケ ４００円（４個入り）栞里＆朝香のお散歩巡りin銀座昭和レトロな建物から、最近できたおしゃれなお店まで、歩いてブラブラするだけで、一日楽しめる街・銀座！銀座だからって、お高いお店だけじゃないんです！お手頃で、みんなが通うホッと一息つけるお店を一挙ご紹介！＜出演者＞ ＜ゲスト＞佐藤栞里 瀬戸朝香＜今回紹介したお店と商品＞▼あるでん亭・アリオ オリオ ベーコン添え 1,680円・アリタリア 1,780円・ロレンツァ 1,680円・ブカニエラ〈海賊風〉 1,880円・ボンゴレビアンコ 1,480円▼越後屋 八十吉・あじ開き定食 ９２４円・サーモンハラス定食 １1９９円・厚切り銀鮭塩焼き定食 １０８９円・ねぎとろ ２５３円・極上うなぎの干物 ３３００円・干物串おまかせ５本 １０８９円▼プリン研究所 銀座店・第3のプリン「エアリー」 972円・ピスタチオプリン「ブロンテ」 1,404円・紅茶プリン「アッサム」 1,080円・真・プリン「かため」 1,080円▼鵠沼しみず・お手づくりもなか〜紅白福〜 2,300円・鵠沼どらやき〜あんバター〜 500円・鵠沼どらやき〜いちご〜 500円▼まるごと高知・須崎名物鍋焼きラーメン 1,300円・藁焼きカツオのたたき御膳 1,900円・本日の日替わり御膳 ブリのカマ焼きと野菜の小天ぷら １０００円 ※平日・数量限定▼豊岩稲荷神社▼朝日稲荷神社▼熊谷稲荷神社▼あずま稲荷神社国民意識調査ビンゴ有名人で「佐藤」といえば▼ランキング1位 佐藤健2位 佐藤浩市３位 佐藤栄作４位 佐藤栞里５位 佐藤二朗６位 佐藤B作７位 佐藤勝利８位 佐藤隆太９位 さとう珠緒▼プレゼント景品資生堂パーラーチーズケーキ3種 各1個入（さくら・プレーン・抹茶）販売期間:2025 年 2 月 15 日(日)〜無くなり次第販売終了



