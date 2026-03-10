1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが9日、東京ドームで行われ、オーストラリアは韓国に2-7で敗れた。台湾を含めて3チームが通算2勝2敗で並んだが、失点率で韓国の準々決勝進出が決まった。惜しくも敗退が決まった台湾のファンの振る舞いには、称賛の声が相次いでいる。

プールC開幕カードとなった5日の台湾-オーストラリア戦。平日昼間の試合ながら、観衆は4万523人。台湾のファンがドームを埋め、熱狂していた。試合後には、台湾代表のキャップを被った台湾ファンが袋を持って周辺の通路のごみを集める姿が、ネット上で拡散された。

台湾メディア「三立新聞」も「東京ドームの試合後に『台湾人が自らゴミ拾い』！日本人も驚き、『台湾大好き』」という見出しで取り上げた。この善行に、日本人ファンも反応。X上でも反響が相次いだ。

「やっぱり台湾は、日本と繋がってる気がする」

「台湾の皆様素晴らしい ありがとうございます」

「日本にsympathy感じてくれてるのかな」

「これはホンマに見習わなあかん」

「台湾の観客は素晴らしい 球場を綺麗にして下さりありがとうございます」

「これなかなかできることじゃない！！」

「選手も観客も一流な台湾」

「これだよこれ！これが標準になって欲しいよ」

「ゴミを拾う台湾人。こういう行為は日本人も見習いたい」

台湾はオーストラリア、日本に連敗したが、チェコを14-0と圧倒し、8日には韓国を延長10回の死闘の末に撃破。グラウンド内外で存在感を発揮していた。



（THE ANSWER編集部）