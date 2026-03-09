仁川空港から5分！韓国パラダイスシティに「ハイアット」誕生 パノラマビューの開放的な501室
【女子旅プレス＝2026/03/09】9日、韓国最大級の統合型リゾート「パラダイスシティ」内に、新ホテル「ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティ（Hyatt Regency Incheon Paradise City）」が開業した。
同ホテルは、韓国の玄関口である仁川国際空から車で5分の好立地に全501室を備え、徒歩5分の距離にある「パラダイスシティ」と隣接。空港より無料シャトルサービスも運行しておりアクセスに優れ、ビジネスからくつろぎまで、シームレスに心満たされる滞在体験を提供する。
建築は波モチーフの流麗な外観に大きなガラス面を取り入れ開放感を演出。客室はデラックス、スイート、レジデンスタイプまで多様なニーズに対応するバリエーションを用意。スタイリッシュなインテリアが施された広々とした室内にもガラス窓が配され、パノラマの景色を眺めることができ、空港隣接エリアでありながら空と光を存分に感じられる。
また、館内には自然光が差し込む屋内プールやサウナ、フィットネス、旬の韓国料理を味わえる「マーケットカフェ」、シグネチャーカクテルが楽しめる「スウェルラウンジ」などを完備。さらに、隣接するパラダイスシティ内の一部施設も利用できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：仁川中区永宗海岸南路321番ギル208
アクセス：仁川国際空港第1ターミナルから車で約5分、第2ターミナルから車で約20分
◆仁川国際空港至近の「ハイアット」オープン
◆プールや美食も充実、広大なリゾート施設
■ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティ（Hyatt Regency Incheon Paradise City）
