この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「警察官辞めたch」が「【元東京国税局】日本の金を守る最後の砦。エリート国税専門官が辞めた理由とは」を公開した。元東京国税局員の男性が出演し、外資系金融の桁違いな金銭感覚や、上場企業に対する税務調査の裏側について、「営業マンで1億とか2億もらっているのがザラにいる」と明かした。



対談は、平成8年に国税専門官として採用された男性のキャリアを振り返る話題からスタート。立川税務署での差し押さえ業務や、不良債権の回収など過酷な現場を経験したと語る。その後、国際課税の分野へ進み、外資系企業の調査を担当した際のエピソードへ。バブル崩壊後の金融業界の報酬について、「営業マンで1億とか2億もらっているのがザラにいる」と、一般社会とはかけ離れた世界を目の当たりにしたと真剣な表情で振り返った。



また、複雑化する金融スキームやタックスヘイブンを利用した税金逃れに対して、「汗水垂らして働いてお金じゃないの？」と、額に汗して働く人々との格差に切なさを感じたという率直な思いを吐露した。



さらに話題は、上場企業を対象とした税務調査の具体的な流れへ移行。「3ヶ月くらいまとめて、大きな会社を調査するときは、部屋を1個借りさせてもらう」と述べ、数人がかりで企業に常駐し、経理や営業の担当者から直接話を聞き出すという、調査の生々しい実態を明かした。



動画の終盤では、50代を迎え「素直に自分でやりたいことをやってもいいんじゃないか」と独立を決意した経緯を告白。現在は国税OBの専門家たちと連携し、中小企業や個人事業主を支援する「スイミープロジェクト」に取り組む姿が紹介され、組織の枠にとらわれない柔軟な働き方を模索する元エリート局員の熱い思いが伝わる内容となっている。



