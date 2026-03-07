【上野】“ひとり飲み”にもおすすめ！エンタメ気分で楽しめる「居酒屋＆スナック」

東京メトロ銀座線沿線は、昭和の空気を残した味のあるディープなお店がたくさん！そこで今回は、活気あふれて出会いも多い上野の「ローカルな飲み屋」をご紹介します。実際に行った人にしかわからないディープスポットを散策して、交流の場を広げてみよう♡

東京メトロ銀座線は“下町の情緒”を満喫できる 銀座線沿線には昭和の空気を残した味があるお店がたくさん。そんなムードをエンタメ気分で楽しめるディープスポットをご紹介！ひとり飲みしやすいお店も見つけたので、行ってみてね♡

上野

Check! 大衆酒場 五の五 上野6丁目 昭和レトロな雰囲気が人気のセンベロ酒場 名物塩もつ煮は528円、凍ったレモンが入ったかちかちレモンサワーは429円など、お酒も料理も手頃で種類が豊富。 活気あふれる庶民的な商店街・アメ横の高架下のそばにあり、楽しくガヤガヤ飲みたい日にぴったり！ 3Fまですべてが客席で大人数でも入りやすい 名物塩もつ煮とレモンサワーはマスト！ INFORMATION 住：東京都台東区上野6-13-1 群雪ビル1〜3F

☎︎：03-5846-0505

営：11:00〜翌3:00

休：無休 公式サイト

Check! スナック まきぱん（27） 客層満点！スナ女デビューするならここ 上野の地下に潜む、隠れ家的スナック。カラオケ、割りものが無料なのがうれしい。 カウンター9席のアットホームな店内は、自然と隣の人とも会話が生まれるオトナの社交場。ここでの出会いがきっかけで結婚した人も♡ 大好きなお酒に人生をささげるべく、27才で脱サラしたママのお店。気さくな接客で老若男女をトリコに♡ お客さんは20代の女性も多くひとりで来るコも♡ ママは元鉄道会社・総合職のハイスペガール INFORMATION 住：東京都台東区上野7-5-8 ワイズオービルB1F

☎︎：070-9042-3887

営：平日 19:00〜翌5:00、土日祝 18:00〜翌5:00

休：無休

Instagram：@makipan27_ueno 撮影／池田花梨、塩谷未来 文／柿沼奈々子、草野咲来、大熊芹奈