通算出場試合数でも1位へ肉薄…レブロン・ジェームズが保持するNBA歴代最多記録集

3月6日（現地時間5日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地ボール・アリーナで行われたデンバー・ナゲッツ戦を113－120で落とし、連勝が3で止まった。翌7日にホームのクリプトドットコム・アリーナで開催されるインディアナ・ペイサーズ戦では、スターターのレブロン・ジェームズ（左ヒジの打撲）、ディアンドレ・エイトン（左ヒザの痛み）が欠場することが発表された。

ナゲッツ戦で、レブロンは33分42秒プレーし、11投中7本のフィールドゴールを成功させ、計16得点5リバウンド8アシスト3スティールをマーク。レギュラーシーズン通算フィールドゴール成功数を1万5842本へ伸ばし、カリーム・アブドゥル・ジャバー（元レイカーズほか／1万5837本）を抜き、NBA歴代トップに立った。

41歳の大ベテランは、4度のNBAチャンピオンとファイナルMVP、シーズンMVPにも4度輝いたほか、数多くの偉業を成し遂げてきたスーパースター。今シーズンは“65試合出場”に届かないため、オールNBAチームなどのアウォードへ選出されることができなくなったとはいえ、すでに金字塔とも言える記録を複数保持している。

現時点でレブロンが残している主なNBA歴代最多記録は下記のとおり。引退後のバスケットボール殿堂入りが確実な男は、他にもレギュラーシーズン通算1万1892アシストでNBA歴代4位、3ポイントシュート成功数2622本で同6位、フリースロー成功数8821本で同2位、トリプルダブル数123回で同5位と、複数の部門でトップ10入り。シーズン通算出場試合数1606ではNBA歴代2位にいて、今シーズン中にロバート・パリッシュ（元ボストン・セルティックスほか／1611試合）を抜き、歴代トップに浮上することが濃厚となっている。



※参考データは『NBA.com』、『Basketball Reference』、『Hoops Hype』、『Fadeaway World』など

◆■レブロン・ジェームズが保持する主なNBA歴代最多記録集

＜レギュラーシーズン＞



通算得点：4万3127得点



通算フィールドゴール成功数：1万5842本



オールスター選出回数：22回



オールNBAチーム選出回数：21回



オールNBAファーストチーム選出回数：13回



通算30得点超え試合数：575試合



通算20得点超え試合数：1315試合



通算10得点超え試合数：1597試合



連続10得点超え試合数：1297試合



通算出場時間：6万497分



シーズン数：23シーズン



プレーヤー・オブ・ザ・ウィーク（週間MVP）選出回数：69回

＜プレーオフ＞



出場試合数：292試合



出場時間：1万2062分



勝利数：184勝



シリーズ勝利数：41勝



通算得点：8289得点



通算スティール数：493本



ディフェシブ・リバウンド数：2186本



フィールドゴール成功数：2971本



フリースロー成功数：1867本

【動画】レブロンが今シーズンに決めた好プレー集





