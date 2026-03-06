スターバックス新作♡シュークリーム気分のフラペチーノ＆ラテが登場

春の訪れとともに、心が弾む新作ドリンクがスターバックスから登場します。2026年3月13日（金）より発売されるのは、『シュークリーム フラペチーノ®』と『シュークリーム ラテ』。今春のテーマ「春は、シューっと、夢ふくらむ。」の通り、まるでシュークリームを頬張ったようなコク深い甘さが楽しめる一杯です。新しい季節のスタートにぴったりの、思わず笑顔になれる春限定ビバレッジをチェックしてみてください♡

シュークリーム気分の春ドリンク



『シュークリーム フラペチーノ®』は、Tallサイズのみで、お持ち帰り687円、店内利用700円。

バニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクをベースに、バニラビーンズ入りのカスタードフレーバーホイップを合わせた贅沢な一杯です。

さらに、こんがり香ばしいシュー生地風クランチをトッピングすることで、まるでシュークリームを頬張ったような味わいを再現。

ひと口ごとに広がるコクとやさしい甘さが、春の気分をふわっと高めてくれます。

一方、『シュークリーム ラテ』（ホット）はTallサイズのみで、お持ち帰り609円、店内利用620円。

エスプレッソとミルクにバニラ風味のミルクキャラメルソースを合わせ、シュークリームを思わせる甘く香ばしい風味に仕上げています。

カスタードのようなやさしい甘さとエスプレッソのほろ苦さが重なり、どこか懐かしさを感じるバランスのよい味わいが魅力です。

ル・ショコラ・アラン・デュカスのイースターコレクション登場♡カカオポッドが彩る限定ショコラ

カスタマイズで広がる楽しみ方



『シュークリーム フラペチーノ®』には、チョコレートチップとチョコレートソースを追加するカスタマイズがおすすめ。

カスタードのような甘さにチョコレートのコクが加わり、エクレアのような贅沢なデザート感を楽しめます。

『シュークリーム ラテ』は、ブロンドエスプレッソへ変更し、さらにブロンドエスプレッソショットを追加することで、軽やかな口当たりの中にもしっかりとしたコーヒーの風味を感じられる仕上がりに。

やわらかな香ばしさがカスタードの甘さと重なり、より奥行きのある味わいになります。

また、どちらのドリンクもアーモンドミルクに変更することで、ナッツの香ばしさが加わり、シュー皮にナッツをトッピングしたようなリッチな風味に。

気分に合わせてカスタマイズを楽しむのも、この季節ならではの魅力です。

※一部店舗のみ

スターバックスで春の甘いご褒美を♡

シュークリームをイメージした春限定ドリンクは、見た目も味わいも心を弾ませてくれる一杯。

『シュークリーム フラペチーノ®』と『シュークリーム ラテ』は、どちらもコクのある甘さと香ばしさが絶妙に重なり、ほっと幸せな気分にしてくれます。

新しい季節の始まりに、スターバックスでちょっと特別なご褒美タイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♡春だけの味わいをぜひチェックしてみてください。